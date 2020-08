Zes Hells Angels op Tenerife opgepakt voor drugshandel en afpersing

Connect on Linked in

De Spaanse Guardia Civil en de Belastingdienst hebben op Tenerife zes Hells Angels opgepakt op verdenking van drugshandel, afpersing van bedrijven en gedwongen controle over de beveiliging van bordelen. De verdachten zijn twee Duitsers, een Pool, een Fransman, een Serviër en een Spanjaard. Ze hebben allemaal een fors strafblad.

Pink Panthers

Tegen de Serviër was door de autoriteiten in Belgrado een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij zou een kopstuk zijn binnen de misdaadorganisatie Pink Panthers: een internationaal opererende bende juwelendieven met roots in de Balkan. Deze misdaadgroep zou verantwoordelijk zijn voor zeker 150 brutale roofovervallen in ruim twintig landen over de hele wereld, waarbij naar schattig 500 miljoen dollar werd buitgemaakt. Dit voorjaar werd een Nederlands lid van Pink Panthers aangeklaagd wegens de roofmoord op een oud-burgemeester in de buurt van Bazel.

Wietplantages

De gezochte Serviër werd opgepakt toen hij een van de wietkwekerijen van de Hells Angels op Tenerife bewaakte. Naast verschillende wietplantages en drugshandel worden de zes ook verdacht van het afpersen van verschillende bedrijven, zoals tatooshops en de controle over de beveiliging van bordelen.

Het rechercheonderzoek naar de leden begon in september 2019. Bij invallen in onder meer een cannabisclub (die op video is vastgelegd) werden naast 1.000 wietplanten ook verschillende verboden wapens aangetroffen.