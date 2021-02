Zes jaar cel en tbs voor gewelddadige vlucht uit kliniek

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag een tbs’er veroordeeld, die met een medegevangene ontsnapte uit de kliniek Kijvelanden. De man kreeg 6 jaar gevangenisstraf opgelegd, en tbs met dwangverpleging. Een vrouw die deel uitmaakte van het komplot, kreeg 36 maanden celstraf.

Beeld: Joost van der Wegen

Ontsnapt

De man ontsnapte op 1 maart 2020 met veel geweld uit tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal, samen met een medegedetineerde. Ze gijzelden een personeelslid en bedreigden anderen met een mes en een gaspistool. Buiten deden ze dat ook met de chauffeur van een taxi die zij hadden besteld.

Bij de vluchtpoging over de A15 kwam de hoofddader op een industrieterrein bij Ochten om het leven, tijdens een schietpartij met de politie. Dit bleek de later een man te zijn die eerder vlogs verstuurde vanuit de tbs-kliniek, waaruit bleek dat het mogelijk was om daar vrij rond te lopen, en te beschikken over messen.

Dood

De twee mannen zaten op een extra beveiligde afdeling van de tbs-kliniek. Ze hadden contact met elkaar via de chat-functie van de Smart-tv:

’20:24:10 [chatnaam 3] ==> [chatnaam 1] Als ik je zeg dat ik een plan heb die 99% slagingskans heeft moet ik wel iets doen wat meer straf oplevert maar heb ik er voor over en dan als mij dat lukt neem ik je mee, heb je geen zaag of wat voor nodig, lopen we gewoon naar de taxi

en even later chatte hij:

20:47:03 [chatnaam 3] ==> [chatnaam 1] Dan haal ik je in ene op sta ik ineens aan je deur met iemand’

Tijdens hun vluchtpoging zetten ze een mes op de hals van een medewerker, en schoten ze twee keer met een binnengesmokkeld gaspistool. Daarbij riepen ze naar medewerkers: ‘Handen boven je hoofd en meekomen. Ik schiet je dood. Kamer 4 openmaken.’ En: ‘Pak het mes en snij hem zijn strot door.’

Een aantal van de medewerkers liep PTSS op, of had moeite weer aan het werk te gaan in de kliniek. De rechtbank veroordeelde de dader ook tot het betalen van schadevergoedingen aan enkele van hen.

Regime

De rechtbank legde de verdachte mededader een lagere celstraf op dan geëist. Die eis van twaalf jaar vond ze meer passen bij misdaden met een dodelijke afloop. De rechters voeren ook aan dat de man na zijn gevangenisstraf in een ‘zeer beperkt regime’ van tbs terecht zal komen.

Papegaai

De rechtbank veroordeelde ook een 44-jarige vrouw tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Zij smokkelde een mobiele telefoon, een gaspistool en het mes de tbs-kliniek binnen. De rechtbank: ‘De rol van de vrouw moet niet worden onderschat, want zonder haar was het ontsnappingsplan nooit gelukt.’

De vrouw smokkelde de zaken binnen in haar ondergoed, terwijl ze de beveiligingspoort omzeilde door een rok met ijzeren gespen te dragen, waardoor het leek dat de poort hierdoor afging. De vrouw werd ook veroordeeld voor de mishandeling van een papegaai. In 2018 maakte ze een filmpje, waarin ze een gaspistool afschoot naast het oor van een papegaai, die ze met een doek op de grond drukte.