Zes ton cash aangetroffen in woning Amsterdam-Noord

De politie heeft tijdens een lopend onderzoek in een woning in Amsterdam-Noord bijna 600.000 euro en anderhalve kilo drugs aangetroffen. Om wat voor drugs het gaat, is niet naar buiten gebracht. Toen de recherche een huiszoeking wilde doen in het pand, bleek één van de bewoners naar het balkon van de buren te zijn gevlucht. Dat schrijft het rechercheteam van Amsterdam-West op Instagram.

Brandweer

De gevluchte bewoner had zich met twee tassen verstopt onder een bank op het balkon. Om gevaarlijke situaties te voorkomen werd de hulp van de brandweer ingeroepen. Daarna werd de verdachte aangehouden en met een hoogwerker naar beneden gebracht.

Uit onderzoek bleek later dat in de sporttassen bijna 600.000 euro contant zat en anderhalve kilo drugs.

Voorarrest

De politie meldt dat meerdere verdachten zijn aangehouden wegens witwassen en inmiddels in voorarrest zitten. Of dit hetzelfde drugsonderzoek betreft als waarbij dinsdag vier Amsterdammers in Amsterdam-Noord zijn aangehouden is niet helemaal duidelijk.