Zestal aangehouden na drie explosies in Heerhugowaard

In een onderzoek naar een reeks explosies in Heerhugowaard heeft de recherche in Noord-Holland zes verdachten aangehouden. Het gaat om jongemannen van 17 tot 24 jaar. Twee van hen, jongens van 17 en 18 jaar uit Heerhugowaard, werden al op 10 maart aangehouden.

Forse schade

De drie explosies vonden plaats bij de voordeuren van twee verschillende woonadressen aan de Middenweg in Heerhugowaard. De eerste explosie was in de nacht van zaterdag 2 maart rond 03.15. Eén dag later, op zondag 3 maart werd ook rond 03.15 een voordeur ontzet door een explosief. Een week later, op zondag 10 maart vond de derde explosie plaats. De explosieven hebben grote schade toegebracht aan de woningen. De gevolgen zijn beperkt gebleven tot materiële schade.

Arrestaties

Op 19 maart werden een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 17-jarige jongen uit de gemeente Koggenland aangehouden. Een dag later werd een 18-jarige man uit Heerhugowaard aangehouden. Deze verdachten worden vrijdag 22 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De 17-jarige verdachte die al op 10 maart werd aangehouden blijft langer vast zitten. Twee 18-jarige mannen uit Heerhugowaard, aangehouden op 10 en 16 maart, zijn inmiddels heengezonden maar blijven wel verdachte in dit onderzoek.

De recherche zet het onderzoek naar de explosies aan de Middenweg in Heerhugowaard voort.