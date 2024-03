Zeven Albanezen opgepakt in Antwerps onderzoek naar cocaïnehandel

Print This Post

In een gerechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighield met cocaïnehandel is de Antwerpse politie dinsdag binnengevallen op negen adressen in Antwerpen. Daarbij zijn zeven Albanezen tussen 28 en 45 jaar gearresteerd.

Steps

Het onderzoek naar de groep ging medio 2023 van start, nadat mensen in beeld kwamen die in de straten van Antwerpen cocaïne zouden dealen. Daarbij reden de vermeende dealers rond op een step om drugs te verkopen. Door speurwerk van de lokale recherche drugs van PZ Antwerpen kon de criminele organisatie in beeld worden gebracht.

Invallen

De onderzoeksrechter gaf daarop dinsdag de opdracht tot een reeks huiszoekingen in Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne. Daarbij werden zeven Albanezen tussen 28 en 45 jaar gearresteerd. Tijdens de invallen vond de politie vuurwapens, munitie, valse paspoorten, cocaïne, xtc-pillen en 38.100 euro cash geld. Ook de step die gebruikt werd, werd teruggevonden in de garage van één van de verdachten.

De raadkamer heeft donderdag de aanhouding van vijf verdachten bevestigd, voor twee anderen werd de behandeling uitgesteld naar volgende week.

