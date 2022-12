Zeven jaar cel geëist tegen Chinese verdachten van crystal methlabs

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag zeven jaar celstraf geëist tegen twee Chinese mannen voor hun betrokkenheid bij crystal methlabs in Zoetermeer, Den Haag, Voorburg, Vlaardingen en Berkel en Rodenrijs. In totaal staan zeven verdachten terecht.

Stankoverlast

Omwonenden van een pand aan de Kryptonstraat in Zoetermeer klaagden in september 2020 over een chemische lucht, die ze al langer roken en die ze hoofdpijn bezorgde. Dat leidde de politie op 16 september 2020 naar een drugslab in het pand. Buurtbewoners vertelden de politie vervolgens dat er vaak Chinese mannen en vrouwen op de locatie kwamen, meestal ’s nachts of ’s ochtends vroeg. Ook waren er camerabeelden waarop hun auto’s te zien waren. Op basis daarvan haalde de politie de nodige informatie uit de politiesystemen. Observaties leverden de rest van het bewijs op.

Invallen

De verdachten bleken actief op meerdere locaties, waar de politie ze naartoe zag rijden. Op 1 december 2020 werd door de politie in vijf panden binnengevallen: in Vlaardingen, Voorburg, Den Haag en Rotterdam. In totaal werden zeven verdachten aangehouden, die afgelopen week en komende dinsdag en woensdag voor de rechter staan.

400 kilo crystal meth

De 57-jarige Mak V. die in Voorburg werd opgepakt, hoorde donderdag zeven jaar cel tegen zich eisen voor zijn betrokkenheid bij drie drugslabs. In Zoetermeer zou hij hebben meegedaan aan de productie van 400 kilo crystal meth die er werd aangetroffen. Zijn auto was er geregeld gezien en zijn dna werd er aangetroffen. Op de locatie in Voorburg (foto) waar hij werd aangehouden trof de politie 17,5 kilo crystal meth aan. Daarnaast werden zijn vingerafdrukken en dna in 2018 aangetroffen in een lab in Berkel en Rodenrijs.

Drugs en vuurwapens

De 52-jarige Pak C. die thuis in Den Haag werd opgepakt, moet als het aan het OM ligt ook zeven jaar de cel in. Zijn auto was gezien bij het lab in Zoetermeer, hij staat er zelf op camerabeelden en op zijn telefoon staan opnamen van drugslabs in werking, waaronder die in Zoetermeer. In zijn woning werden 34.000 xtc-pillen, 14 kilo ketamine en twee semi-automatische pistolen met munitie aangetroffen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtbank uitspraak in de zaak doet.