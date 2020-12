Opnieuw labs voor crystal meth ontdekt

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagochtend rond 06.00 acht verdachten opgepakt in een onderzoek naar het vervaardigen van crystal meth. Agenten doorzochten vijf woningen en een bedrijfspand en vonden in zowel een woning als in het bedrijfspand een drugslab.

Zoetermeer

De verdachten kwamen bij de politie in beeld na onderzoek naar een crystal meth lab op de Kryptonstraat in Zoetermeer. Dit drugslab werd op 16 september gevonden na een melding van stank. De recherche startte een onderzoek waaruit de verdachten naar voren kwamen als betrokkenen. De verdachten zijn vijf mannen met leeftijden tussen de 46 en 70 jaar en drie vrouwen tussen 30 en 78 jaar oud. Ze komen uit Delfgauw, Den Haag, Voorburg en Rotterdam.

Voorburg

De woningen van de verdachten en een bedrijfspand werden doorzocht door een team van agenten en een speurhond. In een woning in Voorburg en een bedrijfspand in Vlaardingen vonden die drugslabs waar vermoedelijk crystal meth werd gemaakt. In totaal zijn enkele tientallen kilo’s crystal meth in beslag genomen. De straatwaarde hiervan zou rond de vijf miljoen euro liggen.

De drugslabs zijn ontmanteld. Verder nam de politie grote hoeveelheden cash geld, twee vuurwapens, vijf auto’s en waardevolle goederen in beslag.

Deze week is er een lab voor crystal meth ontdekt in Zeeland. En ook op 1 november in Vroomshoop, en op 27 oktober in Friesland.