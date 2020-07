Zeven verdachten langer vast in cocaïneonderzoek haven Vlissingen

Print This Post

De rechtbank in Middelburg heeft deze week besloten dat zeven van de tien verdachten die tijdens Operatie Portunus werden opgepakt, nog minstens drie maanden vast blijven zitten. Het OM verdenkt zes verdachten van onder meer grootschalige invoer van cocaïne, witwassen, deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit.

Half miljoen

Operatie Portunus richt zich voornamelijk op de import van cocaïne in de haven van Vlissingen. Tijdens een grootschalige actiedag op 1 juli voerden politie en OM met hulp van diverse specialistische eenheden meer dan 30 invallen en doorzoekingen uit in hoofdzakelijk Zeeland, maar ook daarbuiten. Tijdens de actie werden in totaal tien verdachten aangehouden. Ook werden onder andere vier vuurwapens en ruim 500.000 euro contant geld aangetroffen.

Drie verdachten zijn inmiddels op vrije voeten. Van een zevende verdachte is eveneens de voorlopige hechtenis met drie maanden verlengd. Uit nader onderzoek bleek dat deze persoon niet in verband kan worden gebracht met betrokkenheid bij invoer van cocaïne in de haven van Vlissingen.