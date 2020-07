Politie in actie tegen cocaïne-importen in Vlissingen

Connect on Linked in

Woensdagochtend vroeg is politie op dertig locaties in en buiten de provincie Zeeland gestart met een grote actie tegen cocaïnehandel via de Vlissingse haven: Operatie Portunus. In deze operatie komen meerdere rechercheonderzoeken bij elkaar, aldus de politie.

Het zijn allemaal onderzoeken naar verschillende criminele organisaties die zich bezig houden met de import van cocaïne via de haven van Vlissingen en/of het faciliteren daarvan.

Verschillende arrestatieteams hebben negen verdachten aangehouden. Verder werden woensdagochtend doorzoekingen gedaan in onder andere Heinkenszand, Middelburg, Goes, Vlissingen en Nieuwdorp. Er worden ruim 400 agenten ingezet.

Politie en justitie hebben het vermoeden dat er meerdere criminele samenwerkingsverbanden actief zijn in de import van cocaïne via de Vlissingen haven. Dat gaat (bijvoorbeeld) om groepen die cocaïne uit de dekladingen halen of optreden als bemiddelaar om de cocaïne te kunnen invoeren.

Politie en justitie spreken van ‘een eerste stap in een lang lopende operatie’ met als doel diepgaander onderzoek naar drugshandel in het Zeeuwse havengebied.

De laatste jaren zijn er steeds vaker cocaïnevangsten gedaan in Vlissingen.