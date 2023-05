Zeventien jaar cel voor roofmoord op Belg

Connect on Linked in

De rechtbank in Breda heeft zeventien jaar cel opgelegd aan Eduard “Brutus” F. voor het om het leven brengen van de Belg Jelle Leemans (27), in 2013, hoewel diens lichaam nooit is gevonden. De straf is twee jaar hoger dan de eis van de officier van justitie.

Zwijgen

Het staat voor de rechtbank vast dat F. (51) Leemans heeft gedood na een drugsdeal in de Rucphense Bossen en daarna het lichaam heeft weggemaakt.

F. is schuldig aan gekwalificeerde doodslag, het opzettelijk iemand doden met als motief hem te beroven, in dit geval van een flinke hoeveelheid cash geld.

De rechtbank vindt dat F. de hogere straf deels over zichzelf heeft afgeroepen doordat hij niet heeft willen zeggen waar en hoe het lichaam is verborgen. Zijn zwijgen heeft de nabestaanden van Leemans volgens de rechtbank extra veel verdriet gebracht.

50.000 euro

Jelle Leemans verdween op 21 november 2013 nadat hij in Nederland een afspraak had om voor 50.000 euro wiet te kopen.

De rechtbank vindt dat het op grond van alle feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat F. de dader is.

Hij had het motief en er zijn geen concrete aanwijzingen dat anderen betrokken zijn bij het wegmaken van het lichaam, aldus de rechtbank.

Sporen

Er is bloed van Leemans gevonden in de stiknaad van de bekleding van de achterbank van de Seat van F. en ook aan de binnenkant van de bekleding. De rechtbank ziet de sporen als overgebleven na een poging om de achterbank schoon te maken.

Merksem

De Audi van Leemans is door camera’s in België vastgelegd in gezelschap van een andere auto. De rechtbank is ervan overtuigd dat F. de Audi meteen na het misdrijf naar Merksem heeft gereden, en werd gevolgd door een vriend uit Roosendaal, die hem daar oppikte. Deze vriend van F. heeft geen ontlastende verklaring over hem afgelegd.

Op de versnellingspook en gordel aan de bestuurderskant van de Audi vond de politie dna van F.. Vaststaat dat F. de persoon was die het laatst telefonisch én fysiek contact heeft gehad met Leemans.

Slechts 3 kilo

F. heeft op zitting verklaard dat hij Jelle Leemans inderdaad had ontmoet, op een parkeerplaats in de Rucphense Bossen bij Roosendaal. Omdat F. aan Leemans slechts drie kilo wiet kon leveren, zou Leemans daarna zijn doorgereden naar andere dealers.

Dat acht de rechtbank niet geloofwaardig.

De rechtbank zegt geen scenario te kunnen bedenken anders dan dat F. de dader was.

Kort door de bocht

De advocaat van F., Henk van Asselt, heeft aangekondigd direct hoger beroep aan te tekenen. Van Asselt vindt een veroordeling op basis van een bloedspoor en de vaststelling dat F. in de Audi heeft gereden onmogelijk.

F. was een zakenpartner van de in 2014 doodgeschoten John Wassink.

