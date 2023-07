Zoon (20) van geliquideerde August Adjoeba al 1,5 jaar voortvluchtig

Print This Post

De Surinaamse politie is al bijna anderhalf jaar op zoek naar de voortvluchtige Dimitri Lorenzo Lie-Pauw-Sam (20), een zoon van de in 2008 in Amsterdam-Buitenveldert geliquideerde Amsterdams-Surinaamse crimineel August Adjoeba. Hij wordt sinds februari 2022 gezocht voor deelname aan een criminele organisatie, heling en overtreding van de vuurwapenwet.

Lie-Pauw-Sam zou voor het laatst gewoond hebben in Paramaribo. Waar hij momenteel ondergedoken zit, is onduidelijk.

Opsporingsbericht

In februari 2022 bracht de Surinaamse politie twee opsporingsberichten naar buiten, waarin het publiek is gevraagd uit te kijken naar twee mannen, waaronder de inmiddels 20-jarige Dimitri Lorenzo Lie-Pauw-Sam, een zoon van August Adjoeba.

De op 30 augustus 2002 in Nederland geboren Lie-Pauw-Sam wordt er volgens het Korps Politie Suriname van verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie, heling en overtreding van de vuurwapenwet.

Het Korps Politie Suriname was voor Crimesite onbereikbaar voor nadere vragen omtrent de opsporing en mogelijke verblijfplaats van Lie-Pauw-Sam.

Liquidatie

Drugshandelaar August Adjoeba (34), alias Segebai (‘grote brute baas’) werd vijftien jaar geleden doodgeschoten in Amsterdam-Buitenveldert. Deze ‘zwager’ van ex-rebellenleider Ronnie Brunswijk en jeugdvriend van onderwereldkopstuk Gwenette Martha had zóveel vijanden dat nooit duidelijk is geworden uit welke hoek de afrekening kwam.