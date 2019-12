‘Zus Ridouan Taghi opgepakt bij woninginval in Vianen’

Connect on Linked in

Een arrestatieteam heeft maandagavond in Vianen de zus van Ridouan Taghi opgepakt. Dat melden goed ingevoerde bronnen aan Het Parool. Rechercheurs doen onderzoek in de flatwoning aan de Vijfheerenlanden waar de zus van T. zou wonen.

Drie zwaarbewapende agenten vielen de woning in Vianen binnen. Toen omstanders dichterbij agenten kwamen werden de wapens op de groep gericht en werd geschreeuw dat zij afstand moesten houden.

“Spanningen”

In Vianen woont meer familie van de zondagnacht in Dubai opgepakte Ridouan Taghi. Volgens Sjors Fröhlich, burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden (waaronder Vianen valt), heeft de aanhouding van Taghi geleid tot “spanningen” in de stad. Daarop is extra politie ingezet. ‘We hebben daar wat meer mensen lopen in de wijk.’