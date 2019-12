Ridouan Taghi opgepakt in Dubai (UPDATE2)

Connect on Linked in

De Dubai Police heeft maandag in Dubai in een woning de voortvluchtige Ridouan Taghi (41) aangehouden. Taghi wordt (onder meer) verdacht van betrokkenheid – als opdrachtgever – bij verschillende moorden en staat terecht in het Marengo-proces.

Uitlevering

Taghi werd internationaal gezocht en stond op nationale en internationale opsporingslijsten. Voor informatie die zou zorgen voor de aanhouding van Taghi was vorig jaar een beloning van 100.000 euro uitgeloofd. Door landelijk parket van het Openbaar Ministerie wordt nu aan Dubai de uitlevering gevraagd van Ridouan Taghi. De procedure hierover zal naar verwachting enige tijd in beslag nemen. Het is ook mogelijk dat de Verenigde Arabische Emiraten hem als ongewenst vreemdeling naar Nederland uitzetten.

De net als Taghi voortvluchtige Saïd Razzouki (47) is niet aangehouden. Hij wordt gezien als naaste kompaan van Taghi en staat nog steeds internationaal gesignaleerd. Ook de Marengo verdachte van moord verdachte Gerel Palm (alias “June”) is voortvluchtig.

Spoor

Hoe men Taghi uiteindelijk op het spoor is gekomen is niet helder. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie zei maandagavond dat enige maanden geleden ambtenaren van Justitie in Dubai zijn geweest voor overleg. Justitie noemt de hulp van Dubai ‘essentieel’.

Enige tijd geleden berichtte De Telegraaf dat Dubai op en neer zou reizen tussen Dubai en een eiland voor de kust van Iran.

Justitie ziet Taghi, Rico R. en de Italiaan Rafaele Imperiale als leiders van een grote criminele organisatie die in drugs handelde en moorden liet plegen.

In het Marengo-proces ziet het OM Taghi als de verantwoordelijke voor de liquidaties van crimeblogger Martin Kok, de broer van kroongetuige Nabil B., Samir Erraghib, Hakim Changachi, Ranko Scekic, Ronald Bakker en voor een aantal moordpogingen. Daarnaast is hij verdachten in een aantal moordzaken waarvoor hij (nog) niet gedagvaard is, zoals die op de advocaat van Nabil B. (Derk Wiersum), Wout Sabee, Mohammed Alarasi en Samir Jabli. Ook denkt het Openbaar Ministerie dat Taghi mede de hand had in de liquidatie van Abderrahim Belhadj, waar rapper Jason D. (“Jayjay”) voor is veroordeeld.

