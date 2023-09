‘Zutphense politieagent krijgt 22 maanden cel voor corruptie’

Connect on Linked in

De voormalige Zutphense politieagent Jesper D. (33) heeft van de rechtbank in Zwolle 22 maanden cel gekregen voor het verkopen van gevoelige politie-informatie aan criminelen. Hij misbruikte onder meer namen en dienstnummers van oud-collega’s, zo schrijft De Stentor. Justitie had vorige maand 14 maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist.

Helpdesk

De agent werkte volgens justitie samen met zijn vriend Roy van L. (37) uit Apeldoorn. Hij belde met de telefonische helpdesk (RTIC) van de politie in Apeldoorn en vroeg in politiejargon om informatie, die hij dan verkocht aan criminelen.

85.000 euro

Gedurende vijf maanden in 2020 belde hij 139 keer met de helpdesk voor agenten in Apeldoorn. 18 keer deed hij dat met verschillende prepaid nummers. In totaal vroeg hij 214 keer iets op over personen en lopende onderzoeken.

Volgens justitie hebben Jesper D. en zijn Apeldoornse vriend Van L. zo’n 85.000 euro verdiend met de handel.

In het onderzoek zijn vier oud-collega’s van wie hij namen en dienstnummers misbruikte om aan politie-informatie te komen verhoord als verdachte. Ook werden hun telefoons getapt.

Spijt

Jesper D. heeft tijdens de behandeling van zijn zaak gezegd spijt te hebben en zijn handelwijze te willen uitleggen aan zijn oud-collega’s. Hij suggereerde dat hij onder druk is gezet.

Criminele omzet

Naast de onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 22 maanden moet D. de slachtoffers 10.000 euro schadevergoeding betalen.

Het OM eiste dat de Zutphenaar de helft van de criminele omzet zou terugbetalen.

De rechtbank heeft besloten dat er te weinig bewijs is om dat te rechtvaardigen. De 25.100 euro cash die tijdens huiszoekingen is gevonden wordt verbeurd verklaard. D. kan niet voldoende aantonen dat het geld een legale herkomst heeft.

Ontslagen

In november 2018 is D. ook al veroordeeld, tot zes maanden celstraf, omdat hij als agent geheime informatie uit politiesystemen deelde met bevriende criminelen. Om die reden is hij door de politie Oost-Nederland ontslagen.