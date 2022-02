Zwaargewonde na explosie en beschieting in Rotterdam-Delfshaven

Connect on Linked in

In een woning aan het Piet Paaltjensplein in Rotterdam-Delfshaven is zaterdagnacht rond 02.20 een explosief ontploft waarbij een man zwaargewond raakte. Rond diezelfde tijd kwam er een melding dat op de Jan Kobellstraat in Rotterdam-Delfshaven een woning was beschoten. Daarbij vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee incidenten.

Bewusteloos

Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er een explosief van buiten naar binnen is gegooid in de woning aan het Piet Paaltjensplein in de wijk Spangen. Van de aanwezigen raakte één man zwaargewond. Hij werd bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is hij volgens de politie weer aanspreekbaar.

Kogelhulzen

Eén kilometer verderop kwam een bewoner aan de Jan Kobellstraat met de schrik vrij toen zijn woning onder vuur werd genomen. De muur en de ruit werden geraakt en agenten vonden op straat meerdere kogelhulzen. Na het onderzoek mocht de bewoner weer terug naar zijn woning.

Eerdere explosie

Volgens de politie is er nog veel onduidelijkheid rond beide incidenten, ook of er een verband is. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de explosie die vrijdagnacht plaatsvond bij een bedrijfspand in de Jan Luykenstraat verband houdt met de gebeurtenissen van vannacht.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Zondag worden er maatregelen genomen in de wijk om herhaling proberen te voorkomen, zoals het plaatsen van een mobiele camera.