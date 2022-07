Zware straffen voor overvallen op BN’ers

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdagochtend gevangenisstraffen opgelegd aan de mannen die onder meer verantwoordelijk waren voor gewelddadige overvallen op beauty-vlogger Nikkie de Jager, en talkshow-presentator René van der Gijp.

Door Joost van der Wegen

foto: Opsporing Verzocht

Straf

De rechtbank Rotterdam heeft vrijdag acht mannen veroordeeld tot celstraffen van twaalf maanden tot acht jaar, voor betrokkenheid bij verschillende overvallen op BN’ers. De mannen die werden aangehouden variëren in leeftijd van 19 tot 24 jaar. Zij maakte zich schuldig aan woninginbraken en overvallen in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik Ido Ambacht, Mijnsheerenland en Uden.

Twee Rotterdamse mannen werden veroordeeld voor de overval op het huis van Nikkie ‘Tutorials’ de Jager in Uden, in 2020. Zij kregen 7,5 en 5,5 jaar celstraf.

De zwaarste straf, van acht jaar cel, ging naar Younes S. uit Ridderkerk. Hij deed onder meer mee aan de mislukte overval op talkshow-presentator René van der Gijp.

Overvallers

Nikkie de Jager en haar partner zaten op 8 augustus in de achtertuin van huis, toen vier overvallers opdoken, gewapend met wat op een vuurwapen leek en een groot mes. Hen werd toegebeten: ‘Kom mee naar binnen’.

De vriend van De Jager werd met het vuurwapen geslagen en hij liep snijwonden op aan schouder en been. Ze werden daarna met tiewraps en touw, en met duct tape, aan een stoel gebonden. ‘We moeten jullie vastbinden, jullie moeten een half uur blijven zitten, anders komen we terug en dan heb je problemen’. En ‘waar is de kluis?’

De overvallers vertrokken met kostbare sieraden ter waarde van minstens 250.000 euro, en een Louis Vuitton-tas.

De make-up artieste noemt de overval ‘één van de engste en meest traumatische gebeurtenissen uit mijn leven’.

De rechter in de uitspraak: ‘De bewoners hebben doodsangsten uitgestaan. De verdachte is binnengedrongen op een plek waar zij zich veilig voelden.’

Maskers

René van der Gijp komt na een uitzending van Veronica Inside, op 27 april 2020, laat in de avond aan bij zijn huis in Dordrecht, wanneer plotseling drie mannen met witte maskers voor hem opduiken. Ze slaan met hamers op zijn auto in. Van der Gijp komt er zonder kleurscheuren vanaf. Maar dat is alleen omdat zijn auto gepantserd glas heeft, en omdat hij erin slaagt met zijn auto snel achteruit te rijden.

Van der Gijp vermoedt dat de drie mannen waarschijnlijk uit waren op de Rolex die hij tijdens de uitzending om zijn pols had. Een Rolex die hij van de erfenis van zijn moeder had gekocht, om een tastbare herinnering aan haar te hebben. Na de gebeurtenis heeft hij het ding snel in een kluis opgeborgen: ‘Ik laat mijn kop echt niet in elkaar slaan voor een horloge.’

Kluis

De groep criminelen voerden ook nog twee inbraken uit, waarbij zij een kluis uit het raam van een woning gooiden. Zij kregen minder straf dan geëist, omdat de rechtbank vond dat ze door de wisselende samenstelling waarin ze werkten, geen crimineel samenwerkingsverband vormden.

Younes S. (21) uit Ridderkerk kreeg de zwaarste straf, onder meer omdat hij geen spijt betuigde van wat hij de slachtoffers had aangedaan, en zich tijdens het hele proces op zijn zwijgrecht beriep.

