Zweedse havens belangrijker in cocaïneroute

In Zweden wordt dit jaar meer cocaïne geïmporteerd dan ooit. Het is een voorbeeld van de toenemende versnippering van de wereldwijde cocaïnehandel. Volgens het jongste rapport van de Europese Unie over cocaïnehandel neemt als gevolg van scherpere controles in Rotterdam en Antwerpen het belang van kleinere havens in Europa toe.

Door @Wim van de Pol

De Zweedse Douane nam eind april 460 kilo cocaïne in beslag in de haven van Helsingborg, dat is een zuidelijke haven op enkele tientallen kilometers van de brug naar de Deense hoofdstad Kopenhagen. Deze zending, die was verstopt in de bodem van enkele containers, was afkomstig van Ecuador.

Uithalers konden met speciale apparatuur de cocaïne verwijderen zonder dat de container zelf opgemaakt hoefde te worden.

Record

Het hoofd van de Douane in Helsingborg stelde dat er nog niet eerder zoveel cocaïne in beslag is genomen als in 2023.

Sinds januari hebben de Zweedse autoriteiten bijna 870 kilo cocaïne in beslag genomen in Helsingborg. Dat is al meer dan de 822 kilo die vorig jaar in beslag is genomen. In 2022 bereikt het aantal in beslag genomen kilo’s in Zweden al een record. In 2018 nam de Douane in de haven slechts 487 kilo in beslag.

Volgens de Douane in Helsingborg lijkt het erop dat Zweden een doorvoerland voor cocaïne aan het worden is, en dat de cocaïne die in Zweden binnenkomt wordt geëxporteerd naar andere landen in Europa.

Frequentie

Smokkelaars van cocaïne willen het liefst gebruik maken van grote havens zoals Rotterdam of Antwerpen. Dat komt doordat de grote frequentie van schepen die vanuit Zuid-Amerika die havens aandoen veel mogelijkheden geeft voor transporten langs een vaste route en een succesvolle methodiek.

Maar nu controles in dergelijke grote havens worden verscherpt worden kleinere havens relatief aantrekkelijker.

Voorbeelden van havens die nu meer gebruikt worden zijn Vlissingen of het Franse Le Havre.

Onverdachte bestemmingen

Smokkelaars proberen ook cocaïne in Europa aan te laten komen uit onverdachte bestemmingen door cocaïne andere te routeren. Ook in die methodes spelen kleinere havens een rol.

In het meest recente rapport van de Europese Unie over drugs staat dat in 2021, in Europa een recordhoeveelheid van 303.000 kilo cocaïne in beslag is genomen (in 2020 was het 211.000 kilo)

Nederland, België en Spanje namen daarvan in 2021 respectievelijk 72.000 kilo, 96.000 kilo en 49.000 kilo voor hun rekening. Dat is 75% van de import in Europa.

Overigens is volgens de Verenigde Naties ook Turkije een steeds belangrijker bestemming voor cocaïne die in Europese landen (en Rusland en Oekraïne) wordt verkocht.