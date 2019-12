‘Zweedse rapper gearresteerd om liquidatie’

Connect on Linked in

In de nacht naar Oudjaarsdag is in Stockholm een 20-jarige man geliquideerd. Er zijn daarna vijf arrestaties geweest. Daaronder is een bekende Zweedse rapartiest.

Een getuige zag in de wijk Rinkeby vier gemaskerde daders rond een zilverkleurige auto het vuur openen. Dat was om 00.30 in het noordwesten van Stockholm. De inzittende van de auto werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn leven kon niet worden gered.

De arrestanten zijn mannen van tussen de 20 en 30 jaar oud. De krant Aftonbladet meldt dat er ook een rapartiest bij is maar noemt geen naam.

In de grote steden in Zweden zijn dit jaar in het criminele milieu veel liquidaties gepleegd en ook relatief veel aanslagen met explosieven.

