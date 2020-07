Zwollenaar krijgt celstraf voor bezit automatisch wapen

Connect on Linked in

Een 34-jarige man uit Zwolle heeft van de rechtbank in Zwolle 15 maanden cel gekregen voor bezit van verschillende vuurwapens, aldus RTV Oost. Hij had in zijn huis aan de Nieuwendijk in Zwolle onder meer een Uzi-pistoolmitrailleur liggen.

Naast de Uzi had hij verder een pistool en een geweer, en ruim 1.500 stuks munitie en geluidsdempers in huis. De vondst werd gedaan op 22 september vorig jaar, de dag dat in de Zwolse wijk Stadshagen, enkele kilometers verderop, een liquidatiepoging was geweest. De zaak staat overigens los van het onderzoek naar het conflict waar die poging mee te maken had.

Justitie had 2,5 jaar cel geëist. De verdachte was op vrije voeten en gaat nu de gevangenis in.