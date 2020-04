Twee Zwolse verdachten grootschalig drugs- en wapenonderzoek langer vast

Connect on Linked in

Twee verdachten van een grootschalig drugs- en wapenonderzoek in Zwolle, waarbij dinsdagavond tijdens verschillende invallen harddrugs en (vuur)wapens zijn gevonden, blijven zeker twee weken vastzitten. Arrestatieteams pakten vijf Zwollenaren op bij invallen in vier woningen en een bedrijfspand. Volgens de politie is er ‘geen relatie’ met het slepende drugsconflict in de Zwolse onderwereld.

Kluis harddrugs

Bij de doorzoekingen in vijf panden aan de Gombertstraat, Frankhuizerallee, Jacob Gillesstraat, Faradaystraat en de Van Disselstraat werden dinsdag een vuurwapen, slag- en steekwapens, een kluis met harddrugs, veel contant geld, pepperspray en 30 kilo vuurwerk aangetroffen. Twee Zwollenaren zijn aangehouden op verdenking van het dealen in harddrugs. Ook werden twee mannen uit Zwolle gearresteerd nadat ze harddrugs hadden gekocht.

Vijf schietpartijen

In de Hanzestad woedt al jaren een slepend drugsconflict tussen een Turkse groep en een groepering rond de twee Afghaanse broers Idris en Abas M. als hoofdrolspelers. Op 22 september 2019 werd Idris M. beschoten bij zijn toenmalige woning aan de Van Disselstraat in Stadshagen. Zijn auto werd doorzeefd met kogels, hij wist te ontsnappen via een tuin en raakte lichtgewond aan zijn schouder. Sindsdien waren er maar liefst vijf schietpartijen in Zwolle in ruim drie maanden tijd.

Voorarrest verlengd

Inmiddels zitten er vier verdachten vast in dat omvangrijke drugsonderzoek, waaronder de broers M. (sinds oktober 2019) en de op 24 maart 2020 in Zwolle opgepakte Jaemy P. (33) en Fabienne van den R. (25) alias “Het Meisje”. Het voorarrest van P. is woensdag met 90 dagen verlengd op verdenking van poging tot moord (in oktober 2019) in Holtenbroek en drugshandel. Van den R. zit zeker 30 dagen langer vast op verdenking van ontvoering en drugshandel.

Volgens de politie hebben de invallen en arrestaties van dinsdag echter ‘geen relatie’ met dit omvangrijke drugsonderzoek.