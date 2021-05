OM eist 10 jaar cel tegen tweetal (20) voor doodsteken Bilal Aydin

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag 10 jaar cel geëist tegen de 20-jarige Schiedammer Junior M. en de 20-jarige Hagenaar Gennaro van D. voor medeplegen doodslag. De twee worden verdacht van het doodsteken van Bilal Aydin op 21 december 2019 aan de Goudriaankade in Den Haag. De twee verdachten maken deel uit de Haagse drillrapgroep SK6.

De twee verdachten hadden op de bewuste zaterdagavond met hun drillrapgroep in de buurt een videoclip opgenomen. Daarbij werden ook messen getoond. Op weg naar huis kregen ze ruzie met de neef van Bilal Aydin. Gennaro van D. gaf die neef daarbij een klap tegen het achterhoofd.

Zestien seconden

Toen de groep bij de tramhalte op de Goudriaankade stond te wachten, kwam Bilal samen met zijn broer verhaal halen namens zijn neef. Hij vroeg wie de jongen had geslagen. Daarop stapte Van D. naar voren. Het latere slachtoffer stompte hem in zijn gezicht waarna de groep zich op hem stortte. Zestien seconden later stoof iedereen uiteen en bleef Aydin hevig bloedend achter. De voetballer bij HVV Laakkwartier overleed ter plekke.

Sectie wees uit dat hij twee keer was gestoken. Één keer in zijn zij en één keer in zijn gezicht. Die laatste verwonding werd hem fataal doordat ook een slagader was geraakt.

Videoclip

Nog dezelfde avond werd Van D. aangehouden. Later meldde Schiedammer Junior M. zich bij de politie. Het OM verdenkt de laatste van het steken. In een afgeluisterd gesprek vertelt de Hagenaar hierover: ‘Hij zwaait die ding in zijn lever linkerkant … Hij pakt zijn machete en dipt in zijn face, in zijn wang’. In de videoclip werd ook een machete getoond. Verder verklaarde een getuige dat hij de Schiedammer een stekende beweging zag maken naar de linkerzij van het slachtoffer.

Volgens het OM heeft de Hagenaar het slachtoffer vastgepakt en geroepen: ‘Dip hem, dip hem!’ (straattaal voor steken). Meerdere getuigen verklaren hierover en ook verdachte zelf zegt dat hij het slachtoffer heeft vastgepakt. Hij stelt echter dat hij hem heeft losgelaten voordat er gestoken werd. Maar dat verhoudt zich slecht met het bloed van het slachtoffer dat op zijn broek is aangetroffen. (tekst loopt door na de advertenties).

‘Ruzie om niks’

De officier van justitie zegt dat het “een ruzie om niets was”. ‘Maar omdat jongens graag stoer doen en omdat het tegenwoordig nog stoerder is om een mes bij je te dragen, liet een gezonde, sportieve jongen van 20 het leven’.

De officier van justitie woog mee dat beiden langere tijd deel uitmaken van de drillrapscene:

‘Een straatcultuur waar geweld wordt verheerlijkt en strafbare feiten als wapenbezit, bedreigingen of erger, niet worden geschuwd. Een van de verdachten verklaarde hierover dat ‘iedereen altijd zijn veiligheid [=mes] bij zich heeft’.

Het OM eist tegen beide verdachten ieder tien jaar cel voor medeplegen doodslag. Ook moeten de twee wat justitie betreft ruim 60.000 euro aan smartengeld betalen aan de familie van het slachtoffer. De uitspraak is over twee weken.

Vrijdag staan nog drie minderjarige verdachten in deze zaak voor de rechter. Die zitting vindt achter gesloten deuren plaats.