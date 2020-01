10 jaar cel voor roekeloze schietpartij Helmond met onschuldige slachtoffers

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft maandagmiddag Youssef S. (22) uit Helmond veroordeeld tot tien jaar cel vanwege een schietpartij in het centrum van Helmond waarbij een peuter en een tiener gewond raakten. De schietpartij op 21 januari 2019 vloeide voort uit een drugsruzie, waarbij de twee omstanders werden getroffen.

Winkelend publiek

De 15-jarige tiener werd op de drukke kruising van de Molenstraat met de Zuid Koninginnewal in haar arm geraakt en kon na behandeling in het ziekenhuis naar huis. De tweejarige peuter zat bij haar moeder achterop de fiets en raakte gewond aan haar been. Ze lag vijf dagen in het ziekenhuis. De kogels vlogen op klaarlichte dag langs het winkelende publiek toen Youssef S. als bijrijder vanuit een auto op een andere auto schoot.

‘Wonder’

Een andere kogel ketste met veel geluk af op een telefoon of sleutels in de broekzak van een toevallige passant. De man raakte niet gewond. ‘Hij moet beseft hebben dat hij passanten zou kunnen raken, maar besloot toch te schieten’, aldus de rechter over de schutter. De officier van justitie: ‘Het is een wonder dat niet meer mensen zijn geraakt en dat iedereen dit heeft overleefd.’

Een arrestatieteam pakte Youseff S. de dag na de schietpartij op in een woning aan de Heistraat in Helmond. Daar werden toen ook vier mannen aangehouden die in de woning aanwezig waren. Bij het huis werden enkele vuurwapens gevonden.