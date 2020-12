10 jaar cel voor Tilburgse drugskoks

Connect on Linked in

De rechtbank in Breda heeft donderdag twee Tilburgse drugskoks van 28 en 39 veroordeeld tot tien jaar cel voor de productie van amfetamine en mdma in drie grote drugslabs in Zevenaar, Baarle-Nassau en Rijen. Dat is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Drie mannen uit Tilburger die in april 2019 alleen bij het drugslab in Zevenaar betrokken waren, moeten 18, 20 en 36 maanden de cel in.

Ernstige schade

De rechtbank haalde vooral uit naar de twee hoofdverdachten die in alle drie de drugslabs hebben gewerkt: ‘Het maakt hen kennelijk niet uit dat hun product de gezondheid van gebruikers aantast of dat het milieu door de door hen geloosde afvalstoffen ernstige schade wordt toegebracht.’

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Dat laatste sloeg met name op het drugslab in Baarle-Nassau, waar door al het geloosde afval in 2017 de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap ontregeld raakte. Het drugslab in Rijen werd in december 2018 ontdekt onder het garagebedrijf van Freddy T. (39), die daarvoor 4,5 jaar cel uitzit. Het enorme lab stond vlakbij woningen waar kinderen woonden. De politie en LFO-experts waren drie dagen bezig met de ontmanteling.