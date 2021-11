100 uur taakstraf voor Amsterdamse drillrappers wegens opruiing

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft de twee drillrappers Diego M., alias Biggskaki (24) en Jordan S., alias Jorra (28) veroordeeld tot 100 uur taakstraf vanwege opruiing. Ze plaatsten op 31 juli 2020 een YouTube-video waarin ze hun rivalen (“opps”) met de dood bedreigen. Het is de eerste keer in Nederland dat drillrappers zijn veroordeeld voor opruiing.

Biggskaki en Jorra plaatsten in de zomer vorig jaar de videoclip Intensive Care online, waarin ze onder meer rappen:

Richt op die opps, ze doen hands in the air

Ik wil mn opp in intensive care

Mik niet naast body, ikke blaas in

Zet m in rib en zorg dat ik win

Ik blaas op je head, want ik wil je go

Catch een opp ik maak m echt (dood) (…)

Ik kom van west, hier wordt niet getest

We bossen die guns, die bullets gaan fast

Die bullets gaan fast, je hebt niks aan je vest

Ik mik op je head en zorgt dat je crasht

Druk m in west, die opps die gaan down

Bij de teksten wordt door de twee verdachten onder meer een horizontale beweging langs de keel gemaakt en ook worden er nepvuurwapens getoond. De rechtbank ziet het als een groot risico dat de videoclip die op sociale media is verspreid met name jongeren ertoe beweegt een eigen vuurwapen aan te schaffen.

Geweldsverheerlijking

Hoewel er op internet ernstigere drillrapvideo’s te vinden zijn, waarin specifiek wordt aangezet tot het plegen van geweld tegen expliciet genoemde personen/groepen, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het maken en plaatsen van de videoclip door de twee Amsterdamse drillrappers aanvaardbaar is. ‘Het oproepen tot en verheerlijken van geweld door het bedreigen van rivaliserende groepen en het tonen van wapens alsof dat normaal is, zoals dat in drillrap wordt gedaan, is onacceptabel en zorgwekkend.’

Uit het reclasseringsadvies van Jordan S. van anderhalf jaar geleden blijkt dat hij destijds behoorde tot de criminele Top600 van Amsterdamse jongeren, maar inmiddels zijn leven op orde heeft, de zorg draagt voor zijn kinderen en werk heeft gevonden via een uitzendbureau. Een eerder opgelegde taakstraf rondde S. positief af.

Diego M. is eerder veroordeeld voor geweldsdelicten, maar heeft inmiddels ook een legale baan en de reclassering is positief over zijn behandeltraject en het nakomen van afspraken.

Juridische haalbaarheid

Beide verdachten krijgen 100 uur taakstraf in plaats van de 180 uur die door justitie was geëist. Of het Openbaar Ministerie drillrappers nu vaker gaan veroordelen voor opruiing is onduidelijk. Een woordvoerder benadrukt dat het elke zaak apart behandelt op juridische haalbaarheid.