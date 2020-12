11,5 jaar voor dodelijke schietpartij om bolletje coke

Connect on Linked in

De rechtbank in Haarlem heeft een 26-jarige man veroordeeld tot 11,5 jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van Burak Arslan vlakbij de Jopenkerk in Haarlem. Het vuurwapen ging af tijdens een vechtpartij. De rechtbank vindt dat er sprake was van doodslag.

Voorwaardelijk opzet

Op 22 januari 2020 rond 21.00 werd de Turkse Beverwijker Arslan liggend op straat aangetroffen met een schotwond in zijn buik. Later in de nacht is hij in een ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De verdachte liep weg en maakte het vuurwapen weg. Later heeft hij bekend het slachtoffer te hebben neergeschoten.

De rechtbank gaat er vanuit dat de verdachte Arslan met opzet heeft doodgeschoten: als je tijdens een handgemeen een doorgeladen pistool richt op iemand die zich op een armlengte afstand bevindt, is er een hele grote kans dat die afgevuurde kogel een dodelijke wond veroorzaakt. De rechtbank vindt ook dat de verdachte die kans bewust heeft aanvaard, er was voorwaardelijke opzet, in juridische termen. Door het doorgeladen wapen te richten en de trekker over te halen kan het niet anders dan dat je bewust hebt geschoten en dus ook bewust de aanmerkelijke kans op dodelijk letsel hebt aanvaard, vindt de rechtbank.

Noodweer?

De verdachte heeft gezegd dat er sprake van zelfverdediging en noodweer. De rechtbank ziet dat anders. De verdachte en het slachtoffer hadden een afspraak gemaakt voor een drugsdeal. Tijdens die afspraak is de verdachte vastgepakt en de rechtbank gaat ervan uit dat Arslan de verdachte wilde beroven van de drugs.

Maar de rechtbank vindt de verklaring van de verdachte, dat hij dacht dat het Arslan een mes of een vuurwapen wilde pakken, niet aannemelijk. De verdachte heeft hierover wisselend verklaard en het slachtoffer was ongewapend. De rechtbank vindt dat de verdachte er niet zomaar van uit kon gaan dat het slachtoffer een wapen zou pakken. De twee kenden elkaar, de verdachte had vaker drugs aan hem verkocht.

De verdachte zegt dat hij door het slachtoffer is vastgepakt terwijl een derde hem in de rug duwde om te voorkomen dat hij weg kon komen. Ook al zou dat waar zijn, dan vindt de rechtbank het gericht schieten met een doorgeladen vuurwapen buitensporig, ook omdat het maar ging maar om een bolletje cocaïne van 20 euro.

