4.500 kilo cocaïne gepakt in Vlissingen

In de haven van Vlissingen is bij toeval 4.500 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verpakt in een partij bananen die in Costa Rica waren geladen.

Kwaliteitscontrole

De hoeveelheid van 4,5 ton is de grootste partij die ooit in de provincie Zeeland in beslag is genomen. De politie schat de handelswaarde op 180 miljoen euro.

De drugs werden dinsdag bij een Vlissingse bedrijf aangetroffen tijdens een kwaliteitscontrole van de bananen. Dat bedrijf meldde de vangst vervolgens bij de politie. De landelijke eenheid van de politie heeft de zaak onderzoek.

Recent werden flinke vangsten van cocaïne gedaan in zowel Rotterdam als Antwerpen. Het afgelopen jaar zijn er meerdere kleinere cocaïne-zendingen in de haven van Vlissingen ontdekt.

Otton

In 2003 vond de Douane ruim 4.000 kilo aan boord van de sleepboot Otton, die onderweg was naar Antwerpen. De Otton was door motorpech gestrand ter hoogte van Vlissingen. Er was informatie over de aanwezigheid van cocaïne. Na dagen speuren werd de handel ontdekt in een brandstoftank. Een groepje verdachten kreeg celstraffen maar de hoofdverdachten zijn vrijgesproken.

