120 uur werkstraf voor Lil’ Kleine wegens mishandeling in club

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag rapper Lil’ Kleine (27) veroordeeld tot 120 uur werkstraf voor de mishandeling van een bezoeker in club Olivia aan het Amsterdamse Rembrandtplein. Het 28-jarige slachtoffer werd op 6 december 2019 door Lil’ Kleine en twee medeverdachten uit Boxtel mishandeld.

Bewezen

De rechter acht bewezen dat Jorik Scholten (de echte naam van Lil’ Kleine) de man heeft geschopt. De rapper ontkende dat, maar camerabeelden toonden aan dat hij het slachtoffer trapte toen deze op de grond lag.

De eis van het OM tegen Lil’ Kleine was 120 uur taakstraf en twee weken voorwaardelijke celstraf. De voorwaardelijke celstraf komt te vervallen. Scholten gaat tegen zijn veroordeling in hoger beroep.

Uitgelokt

Het slachtoffer zou in de drukte per ongeluk de vriendin van Lil’ Kleine, Jaimie Vaes, hebben aangestoten, waarna de rapper agressief reageerde. Toen het slachtoffer een half uur later met een vriend de club wilde verlaten, werd hij volgens het OM aangewezen door de rapper en mishandeld door medeverdachten Peter S. (50) en Arnold H. (52). Lil’ Kleine zou de ruzie volgens de officier van justitie hebben uitgelokt.

Het mishandelde slachtoffer werd volgens het OM door de mannen vastgepakt, tegen het lichaam geschopt en in zijn gezicht geslagen. Toen het slachtoffer na een duw op de grond lag, volgden nog meer schoppen.

Medeverdachten

Naast de 120 uur werkstraf voor Lil’ Kleine veroordeelt de rechtbank medeverdachte Arnold H. tot 120 uur werkstraf en Peter S. tot een maand celstraf, omdat laatstgenoemde al eerder veroordeeld is voor geweld. Daarnaast moeten ze een schadevergoeding van 250 tot 450 euro betalen.

Ondernemer en bokser Peter S. haalde in 2012 het nieuws toen kickbokser Badr Hari in zijn gehuurde skybox in de toenmalige Amsterdam ArenA ondernemer Koen Everink zwaar mishandelde.

De uitspraak tegen Lil’ Kleine is hier te lezen.