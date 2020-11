12,5 jaar cel voor seksueel misbruik met dood tot gevolg van Nicky Verstappen

De verklaringen van Jos B. tijdens de zitting over hoe zijn dna op het lichaam en de kleding van Nicky terechtgekomen is, noemt de rechtbank ongeloofwaardig. B.’s dna zat aan de binnen- en buitenkant en aan de voor- en achterkant van Nicky’s onderbroek. Dat past niet bij het verhaal van Jos B., die in een video verklaarde dat hij Nicky dood op de heide had gevonden. Hij had vervolgens gevoeld en geluisterd of Nicky hartslag en ademhaling had. Ook had hij wat blaadjes op de pyjamabroek van de jongen weggeveegd en hem ‘gefatsoeneerd’.

De rechtbank vindt Jos B. volledig toerekeningsvatbaar, maar legt geen tbs met dwangverleging op zoals het OM eiste. In de afgelopen 20 jaar tot zijn arrestatie is er volgens de rechtbank geen sprake geweest van geregistreerde recidive. Volgens een rapportage van het Pieter Baan Centrum kampt Jos B. al vanaf zijn vroege jeugd met pedofiele gevoelens. Hij was met name geïnteresseerd in jongens tussen de 10 en 12 jaar. Dat is ook gebleken uit zoektermen naar kinderporno op internet.

Gerald Roethof, de advocaat van Jos B., gaat tegen de uitspraak in hoger beroep.

Het vonnis van de rechtbank is hier terug te lezen.