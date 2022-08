Ecuador: groeiend knooppunt voor cocaïnehandel

Connect on Linked in

In Ecuador blijken aan de kust bij de grote containerhaven van Guayaquil meer dan honderd vliegstrips te zijn waar cocaïnezendingen worden opgevangen die in Guayaquil moeten worden verscheept. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Ecuadoraanse luchtmacht (FAE). Er zijn zijn volgens de FAE 139 sporen van landingen op het platteland in het kustgebied. In de provincie Guayas, met de stad Guayaquil, werden 18 start- en landingsbanen geïdentificeerd en 27 wegen of andere locaties waar vliegtuigjes clandestien kunnen opstijgen en landen.

Door @Wim van de Pol

Sommige van die landingsbanen liggen slechts enige tientallen kilometers van Guayaquil verwijderd. Ecuadoraanse militairen proberen de landingsbanen te vernietigen of leggen op afgelegen wegen drempels aan.

De containerhaven daar is veel gebruikt door cocaïnehandelaren die meeliften op de massale expeditie van (vooral) fruit. In het Ecuadoraanse kustgebied zijn veel bananenplantages maar het land exporteert via Guayaquil ook veel andere agrarische producten en daarnaast vis en garnalen.

De zeehaven van Guayaquil wordt in de handel gezien als een logistieke “hub” voor drugstransporten van Ecuador naar Noord-Amerika en Europa maar ook naar Midden-Amerika.

Overgeslagen

Waar Ecuador, tussen Peru en Colombia, ooit werd overgeslagen door de cocaïnehandel is die internationale handel het land de laatste jaren in ras tempo aan het overnemen. Eerst werd Ecuador alleen indirect gebruikt: als etappeplaats voor witwassen, als vestigingsplaats voor dekmantelbedrijven of om onder te duiken.

Inmiddels heeft de stroom van cocaïne zich voor de zoveelste maal verlegd en is het netwerk opnieuw fijnmaziger geworden door de opname van Ecuador in de routes. Uit internationale rapporten blijkt dat Ecuador op de derde plaats staat wat betreft de jaarlijks in beslag genomen hoeveelheid cocaïne, alleen in de Verenigde Staten en Colombia werd meer gepakt.

Recent werd 3,5 ton onderschept in de regio Guayaquil, een deel was op weg naar Nederland. Het regent de laatste jaren in Rotterdam en Antwerpen inbeslagnames van coke die was verstuurd vanuit Ecuador.

Peru

Cocaïne die in het zuiden van Colombia wordt geproduceerd gaat over de Stille Oceaan deels met kleine scheepjes naar Midden-Amerika. Een deel gaat over de weg naar de haven van Guayaquil en vertrekt in een container. Een ander deel komt vanuit noordelijke productielocaties in Peru over de weg naar de containerhaven van Guayaquil.

Door de toename van het aantal vliegstrips aan de kust bij de containerhaven wordt het beter mogelijk cocaïne die verder weg in Colombia en Peru wordt geproduceerd aan te vliegen en via Guayaquil af te voeren.

Dodelijk geweld

Drugshandelaren gebruiken Guayaquil graag als transportcentrum omdat de omvang van de stad qua bevolking en bebouwing goede mogelijkheden biedt om voorraden veilig te bewaren voordat het wordt verscheept. Bovendien is de politie bij lange na niet in staat het uitgestrekte stedelijk gebied effectief op te sporen en te controleren. In de sloppenwijken vinden criminele organisaties een ruim aanbod van mensen die bereid zijn voor hen te werken.

De toename van dodelijke geweld in de straten van Guayaquil, in de voorsteden, en in de overvolle gevangenissen, slokken veel aandacht en menskracht op van de politie. De regering van Ecuador zet in Guayas eenheden van de landmacht in voor surveillancetaken.

