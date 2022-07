Zeker dertien doden bij rellen in Ecuadoriaanse gevangenis

Connect on Linked in

Bij rellen in een gevangenis in het Ecuadoriaanse Santo Domingo zijn maandag zeker dertien doden en twee gewonden gevallen. Het gaat vermoedelijk om geweld tussen rivaliserende drugsbendes die de macht en controle willen grijpen en gelieerd zijn aan Mexicaanse kartels.

De gevechten vonden plaats in de paviljoens van de Bellavista-gevangenis in de stad Santo Domingo. De politie en het leger werden opgeroepen om de orde te herstellen, aldus de Ecuadoriaanse overheidsinstantie SNAI die over penitentiaire inrichtingen gaat.

Tweede bloedbad

Het is het tweede bloedbad dat dit jaar in dezelfde gevangenis plaatsvindt. Bij de eerste in mei vielen 44 doden. De meeste slachtoffers werden toen doodgestoken. Volgens de autoriteiten vond de gevangenisopstand toen plaats nadat een bendeleider was overgeplaatst naar de gevangenis in Santo Domingo.

Vorig jaar werden meer dan 300 gedetineerden afgeslacht in de gevangenissen van het land, waaronder een slachtpartij in de Litoral-gevangenis van Guayaquil, waarbij 118 gevangenen omkwamen. In november kwamen in dezelfde gevangenis 68 gedetineerden om bij een nieuwe geweldsexplosie.