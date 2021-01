15 en 12 jaar cel geëist voor dodelijke schietpartij parkeergarage The Bank

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag vijftien en twaalf jaar cel geëist tegen de voortvluchtige Erxinio Luntungan (21) en Darnell T. (22) voor de dodelijke schietpartij waarbij op 18 mei 2019 de 24-jarige Orpheo Gefferie om het leven kwam. Gefferie werd volgens justitie door Luntungan doodgeschoten na een ruzie bij een betaalautomaat in parkeergarage The Bank bij het Amsterdamse Rembrandtplein.

(Beeld: Opsporing Verzocht)

Nationale Opsporingslijst

Orpheo Gefferie uit Almere raakte zwaargewond bij de schietpartij en overleed uren later in het ziekenhuis. Darnell T. uit Amsterdam kon snel na het schietincident worden aangehouden. Erxinio Luntungan (foto) uit Amsterdam staat internationaal gesignaleerd en stond vrijdag bij verstek terecht. Hij staat sinds 28 april 2020 op de Nationale Opsporingslijst. Er is een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de tip die leidt naar de verblijfplaats en aanhouding.

Beide mannen worden verdacht van medeplegen doodslag. Tegen Luntungan eist het OM de maximale straf van vijftien jaar cel. T. zou hem het vuurwapen hebben aangereikt, waarmee Gefferie werd doodgeschoten.

Zwijgende getuigen

Op bewakingsbeelden is te zien dat de bewuste vrijdagnacht rond 04.30 ruzie bij een betaalautomaat in parkeergarage The Bank ontstond. Het is niet duidelijk geworden waar die ruzie over zou gaan, veel ooggetuigen hebben ervoor gekozen geen verklaring af te leggen.

Volgens het OM kan uit de beelden van de parkeergarage worden afgeleid dat Darnell T. op een gegeven moment een wapen uit zijn auto haalt en dit wapen vervolgens aan Luntungan overhandigt. Hij wordt ervan verdacht het dodelijke schot te hebben afgevuurd, dat is ook op beeld te zien.

Meer criminelen aanwezig

In de bewuste nacht waren meerdere criminelen aanwezig in de parkeergarage, zoals de onlangs tot ruim drie jaar cel veroordeelde rapper JoeyAK (Joël H., 23) en de in september 2019 op Curaçao geliquideerde Genciël “Genna” Feller. Laatgenoemde zat enige tijd vast voor de schietpartij in de parkeergarage, maar hij kwam vrij omdat hij de fatale ruzie zou hebben willen sussen.

Opwelling of vooropgezet plan

Rechercheonderzoek heeft niet uitgewezen of dat de verdachten in een opwelling hebben gehandeld of dat de ruzie een vooropgezet plan betrof en het opstootje bij de betaalautomaat alleen maar diende ter afleiding.

De officier van justitie: ‘De vele getuigen moeten hebben gehoord wat er is gezegd, moeten hebben gezien wat er gebeurde en moeten hebben geweten wat er aan het schieten ten grondslag heeft gelegen. Echter, we hebben hier te maken met een groep getuigen die niet praat met de politie of ze nu tot de groep van de daders of van het slachtoffer behoren, niemand zegt iets. Dit heeft er toe geleid dat dit onderzoek en het bewijs zich voornamelijk heeft gevormd aan de hand van camerabeelden.’

De uitspraak in de zaak is op 5 maart.