Verdachte dodelijke schietpartij parkeergarage op Nationale Opsporingslijst (VIDEO)

De politie heeft dinsdag beelden gepubliceerd van de dodelijke schietpartij waarbij Orpheo Gefferie (24) om het leven kwam, op 18 mei 2019. Verdachte Erxinio “Ergi” Luntungan (20) staat sinds dinsdag op de Nationale Opsporingslijst. Hij wordt ervan verdacht Gefferie te hebben neergeschoten in parkeergarage The Bank aan de Amstelstraat in Amsterdam, om de hoek van het Rembrandtplein.

Londen

Gefferie overleed korte tijd na de schietpartij aan zijn verwondingen. Luntungan is sindsdien voortvluchtig. De hoofdofficier van justitie in Amsterdam heeft nu een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de tip die leidt tot zijn verblijfplaats en aanhouding.

Luntungan woonde in Amsterdam en verbleef in het verleden een tijdje in België. Hij heeft familie in Engeland en contacten in Londen. De Nederlandse politie heeft met Engelse en Belgische collega’s onderzoek gedaan naar Luntungans verbijfplaats, maar die is nog niet achterhaald. Het beeld van Luntungan werd al kort na de schietpartij door de politie naar buiten gebracht.

Parkeergarage

Die nacht van vrijdag op zaterdag 18 mei ontstond er rond 04.15 een opstootje bij de betaalautomaat in parkeergarage The Bank. Zowel Orpheo Gefferie als Erxinio Luntungan waren hierbij betrokken. De politie denkt dat tijdens het opstootje een andere man het vuurwapen waarmee Gefferie daarna werd neergeschoten is gaan halen.

Volgens de politie heeft Luntungan zelf niet de middelen om langere tijd onder de radar te blijven. Daarom vermoedt de politie dat hij hulp van mensen uit zijn omgeving krijgt, iets dat overigens strafbaar is.

