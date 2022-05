15 jaar cel voor medeplichtigheid aan vergismoord in Amsterdam-Osdorp

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag 15 jaar celstraf opgelegd aan Dominique K. (27) voor medeplichtigheid aan moord op de 33-jarige Serday Ay in Amsterdam-Osdorp, op 20 oktober 2020. Ook is K. veroordeeld voor medeplegen van een gewapende winkeloverval in Alphen aan den Rijn, 20 dagen later. De eis van het OM was 18 jaar cel.

Peilbaken

Volgens de rechtbank heeft Dominique K. een peilbaken geplakt onder de VW Polo van het beoogde doelwit. Op die gps-tracker is K.’s dna aangetroffen. De 27-jarige Amsterdammer erkent dat hij het peilbaken heeft gekocht en geactiveerd, maar ontkent het baken onder de auto te hebben geplakt.

Het echte doelwit was volgens de rechtbank niet Serday Ay, maar degene van wie hij een auto had geleend. Dat zou een 33-jarige drugshandelaar van Marokkaanse komaf zijn.

‘Kil en berekenend’

Volgens de rechtbank is Dominique K. vanaf de aankoop van het peilbaken op 9 oktober 2020 tot na de liquidatie op 20 oktober 2020 “actief betrokken geweest bij wat uiteindelijk een liquidatie werd, wat duidt op een kille en berekenende bijdrage aan een moord”.

Dat niet het beoogde slachtoffer is vermoord maar een ander noemt de rechtbank “huiveringwekkend” en “bijzonder schokkend”. Volgens de rechtbank heeft K. “geen enkele verantwoordelijkheid of berouw getoond voor het aandeel dat hij heeft gehad in het onherstelbare leed dat hij (samen met anderen) heeft toegebracht”.

Gewapende overval

Dat K. zich 20 dagen na de moord op Serday Ay met drie anderen alweer schuldig maakte aan een gewapende overval in Alphen aan de Rijn rekent de rechtbank hem “zeer zwaar aan”. Bij de overval op een telecomwinkel werden twee winkelmedewerkers met een vuurwapen bedreigd en vastgepakt. De buit bestond uit 128 telefoons en ook de mobiele telefoons en sleutelbossen van de twee medewerkers.

Mishandeling politieagent

Uit het strafblad van K. blijkt dat hij op 17 oktober 2019 (nog niet onherroepelijk) is veroordeeld voor een inbraak en op 11 september 2018 is veroordeeld voor een mishandeling van een politieambtenaar en wederspannigheid.

In zijn gesprekken met de reclassering heeft K. vorige maand aangegeven dat hij bewust heeft gekozen voor een leven als beroepscrimineel.

Naast 15 jaar gevangenisstraf moet Dominique K. 17.500 euro affectieschade betalen aan de moeder van het slachtoffer.