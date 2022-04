18 jaar cel geëist voor vergismoord in Amsterdam-Osdorp

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Amsterdam 18 jaar celstraf geëist tegen de 27-jarige Dominique K. voor het medeplegen van de moord op Serdar Ay. Het 33-jarige slachtoffer werd op 20 oktober 2020 in Amsterdam-Osdorp doodgeschoten. Justitie verdenkt K. ook van een gewapende overval op een winkel in Alpen aan de Rijn, 20 dagen na de moord op Ay.

Peilbaken

Volgens het OM heeft Dominique K. een peilbaken geplakt onder de VW Polo van het beoogde doelwit. Op die pgs-tracker is K.’s dna aangetroffen. De 27-jarige Amsterdammer erkent dat hij het peilbaken heeft gekocht en geactiveerd, maar ontkent het baken onder de auto te hebben geplakt.

Schutters

Het echte doelwit was volgens het OM niet Serday Ay, maar degene van wie hij een auto had geleend. Dat zou een 33-jarige drugshandelaar van Marokkaanse komaf zijn. Hij heeft de Amsterdammer Anis B. (27) als één van de schutters benoemd. B. was in mei 2021 zelf doelwit van een moordaanslag waarbij niet hij maar zijn vriendin Ayla Mintjes werd doodgeschoten. Ook de andere persoon die bij de schietpartij zou zijn geweest is bij naam genoemd door de 33-jarige.

De officieren van justitie spreken van een “tragische gebeurtenis”.

‘Dat er weer een onschuldige burger slachtoffer is geworden, heeft een golf van verontwaardiging veroorzaakt in de maatschappij, waarbij de roep om harder afstraffen steeds luider klinkt.’

Kennelijk maakte het voor de daders niet uit wie er om het leven werd gebracht, zeiden de officieren van justitie.

‘Deze gruwelijke onverschilligheid maakt deze moord extra wrang en beangstigend: het lenen van een auto om eten te halen voor zijn vrienden, is Serdar Ay die avond fataal geworden.’

Gewapende overval

Twintig dagen na de moord, op 10 november 2020, overvielen twee gemaskerde mannen een winkel in Alphen aan de Rijn. Daarbij zijn twee medewerkers bedreigd met een vuurwapen en zijn 128 mobiele telefoons en de mobiele telefoons en sleutels van de twee winkelmedewerkers gestolen.

Dominique K. werd op bewakingsbeelden herkend als één van de twee daders. Daarnaast leverden ook telecomgegevens, ANPR-gegevens en tapgesprekken met stemherkenningen bewijs op. In oktober 2021 zijn twee mannen voor deze overval door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

Het OM eist 18 jaar gevangenisstraf tegen K. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

