16-jarige: ik kreeg 1.500 euro voor beschieten coffeeshop

De 16-jarige scholier die in de nacht van 4 oktober is aangehouden na de beschieting van een coffeeshop in Rotterdam-Zuid heeft tegen de politie verklaard dat hem 1.500 euro was beloofd als hij een coffeeshop zou beschieten. Dat blijkt uit stukken uit het politie-onderzoek naar de zaak die Crimesite heeft ingezien. Het laatste jaar is er een ongekende toename van aanslagen met explosieven en vuurwapens op woningen, vooral in Rotterdam en Amsterdam. Ook in de afgelopen nacht, twee in Rotterdam en één in Amsterdam. Als er al daders worden opgepakt, blijken die vaak zeer jong te zijn.

Door @Wim van de Pol

Het is al later op de avond als de 16-jarige scholier Romeo (naam gewijzigd) uit Zaanstad op de trein naar Rotterdam stapt met in zijn rugtas een okergeel vuurwapen. Naam en type van het ding beloven heel wat: het is een Sig Sauer P320 kaliber 7.65 mm, maar schijn bedriegt.

Ooit was het een pistool dat alleen knalpatronen van 9 mm kon afvuren. Het is de goedkoopste klasse onder de illegale vuurwapens. Een onbekende heeft ooit de dichte loop uitgeboord of vervangen en geschikt gemaakt voor 7.65 mm projectielen. Ombouwen van alarmpistolen van Glock of Sig Sauer is in Europa een lucratieve illegale business. Deze “nieuwe types” vuurwapens zijn minder betrouwbaar en veilig voor de gebruiker dan de naam van het topmerk doen vermoeden.

Een grens

Het wapen is niet doorgeladen. Waar de maximale capaciteit in het oorspronkelijke wapen 17 schots 9 mm is, zitten er nu maar vijf patronen in. Dat weet Romeo. In een steeg in Zaandam heeft hij geoefend met doorladen. Hij moet gaan schieten op een coffeeshop.

Dit is zijn eerste keer. In de trein bedacht hij: ja, het gaat nu gebeuren. Het is even een grens die je moet over komen, een wapen afschieten: ‘het is echt gewoon actie’, dacht hij bij zichzelf.

Iphone 8

Over de Erasmusbrug, lijn 25 vanaf Rotterdam Centraal naar Rotterdam Breeplein. Met de tram, zijn iPhone 8 en Google Maps vindt hij zijn doelwit. Dat is coffeeshop De Grasspriet aan de Slaghekstraat in de wijk Feijenoord, die om onopgehelderde redenen in september al twee keer doelwit is geweest van een aanslag met een explosief. De rolluiken zijn naar beneden, het is even na 23.00, hij ziet dat er geen mensen in de zaak zijn. In de straat om hem heen zijn er wel mensen op de been, hij ziet er wel twintig als hij om zich heen kijkt. Hij besluit een rondje te lopen.

Thuis in Zaanstad zijn zijn moeder en zijn broers en zusjes. Thuis hebben ze het altijd leuk. Hij heeft geen strafblad en nog wel contact met zijn vader. Hij studeert aan een ROC, hij wil een business gaan maken.

Prullenbak

In Rotterdam-Zuid heeft hij een blauw trainingspak van Nike aan met witte schoenen. Maar hij heeft ook een rugzakje bij zich met het wapen en zwarte schoenen en een zwart Nike-trainingspak. Het is zijn plan om zich om te kleden voor de schietpartij. In de straat om de hoek verkleedt hij zich bij een prullenbak. Zijn witte schoenen uit, zijn zwarte schoenen aan. Onder zijn zwarte pak zit zijn blauwe pak.

Dat is voor de camera’s. Zijn rugzak laat hij achter.

Simpel

Met zijn wapen in zijn broeksband en zijn iPhone in zijn hand slaat hij de Slaghekstraat in. Het is nu rond 23.30 en hij ziet nog steeds mensen in de buurt op straat. Hij wacht en wacht tot er minder mensen zijn, maar dan besluit hij toch om het te doen, als er even wat minder mensen zijn. Alles is simpel, niet moeilijk.

Hij moest filmen. Zijn iPhone met de flash aan in zijn linkerhand. Filmen met links en schieten met rechts. Doorladen. Na het eerste schot, laadt hij weer door en vuurt nog eens. Dan weigert het wapen. Hij rent weg, terug naar zijn rugzak. Zwarte pak uit, wisselen van schoenen.

Hij wist precies wat hij toen moest doen. Zijn opdrachtgever had hem de vuilcontainer aangewezen waar hij het wapen moest achterlaten, zoadat het later kon worden opgehaald. Dan door naar de plaats waar de auto staat die hem op zal halen. Hij ziet een ingeparkeerde Volkswagen Polo. Aan het stuur zit een jongen die ietsje ouder is dan hij, hij maakt oogcontact en wenkt. Hij stapt in bij een man die hij niet kent.

En dan loopt het plan vast.

Blauw trainingspak

Twee auto’s doorkruisen op hoge snelheid de buurt. Ooggetuigen van de schietpartij hebben gebeld met de zoon van de eigenaar van de coffeeshop en met een personeelslid. Ze zijn vlakbij. Ze zoeken een rennende jongen in een blauw trainingspak.

Juist op het moment dat de Polo wegrijdt zetten een aanstormende Mercedes en een BMW de Polo klem. Drie mannen met baarden springen eruit. Ze trekken hem uit de auto en duwen hem op de achterbank van de Mercedes.

Een van de mannen werkt hevig op de armen van de bestuurder van de Polo maar die weet toch op te trekken, hij schampt de BMW en scheurt weg. Het kenteken was genoteerd.

Ready

De mannen met de baarden waren ready, ze waren tien tenen, ze waren zelfverzekerd. Hij vertelt ze dingen, maar niet alles. Hij legt uit dat het wapen bij een vuilcontainer ligt. Ze rijden en zoeken en vinden het wapen. De mannen stoppen het in een plastic zak, en even later ziet hij het blauwe licht van politiewagens.

Hij ligt geboeid op zijn buik op de grond. Zijn rechteroog is dichtgeslagen. Zijn contactlenzen kan hij niet meer vinden.

Aan de politie heeft hij weinig te vertellen over de mannen met de baarden. Over de opdrachtgever niets. Over de man van wie hij die maandag het wapen kreeg uitgereikt ook niet.

Pleeggezin

De politie heeft later in de nacht op twee plaatsen de VW Polo gesignaleerd aan de hand van kentekenregistratie door camera’s. Het kenteken blijkt op het huisadres van de bestuurder te staan, die alleen een vermelding voor een mishandeling op zijn strafblad heeft. Na enig zoeken zit hij ook vast. Het is een 19-jarige jongen die is geboren in Amsterdam, maar in Lisserbroek inwoont bij een pleeggezin. In Amsterdam doet hij een mbo-opleiding, hij loopt nu stage.

De pleegmoeder laat de politie zijn slaapkamer zien. Er wordt een Glock17 gaspistool gevonden en een stroomstootwapen.

De jongen zegt in Rotterdam geweest te zijn om bij Halal Fried Chicken te gaan eten. Op andere vragen van de politie is zijn antwoord: geen commentaar.

Hij zit in het huis van bewaring. Romeo zit in een jeugdgevangenis. Volgende week beslist de rechtbank in Rotterdam over de verlenging van de voorlopige hechtenis van de twee.