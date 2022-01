16-jarige verdachte opgepakt in moordonderzoek Meiri

Print This Post

De politie heeft dinsdag een 16-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van Itzhak Meiri (56) in Amstelveen, op 22 december. Hij is de derde verdachte in de zaak.

Een dag na het schietincident hield de recherche al twee verdachte Amsterdammers van 21 en 22 jaar aan. De 22-jarige werd na het verhoor voorlopig op vrije voeten gesteld. De 21-jarige verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem voor veertien dagen in bewaring stelde. Het voorarrest van deze verdachte is inmiddels door de rechtbank verlengd met 90 dagen.

De 16-jarige zit in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Hij zal zal vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De 56-jarige Meiri woonde in Almere en was in het verleden veroordeel voor afpersing.