Twee arrestaties voor vermeende liquidatie Itzhak Meiri in Amstelveen

De politie heeft donderdag twee Amsterdammers van 21 en 22 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij in Amstelveen, waarbij woensdag de 56-jarige Itzhak Meiri uit Almere om het leven kwam. Het rechercheteam kwam de twee verdachten op het spoor, waarna een arrestatieteam het duo donderdag rond 16.00 in Amsterdam-Oost inrekende.

Beperkingen

De 22-jarige man is na verhoor heengezonden. Hij blijft verdachte in de zaak, aldus de politie. De 21-jarige verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor veertien dagen in voorlopige hechtenis gezet. Hij zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) gaat verder met het onderzoek.

6,5 jaar cel

Itzhak Meiri werd woensdagochtend rond 10.50 uur op de Wieringerstraat in Amstelveen neergeschoten. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De Almeerse Israëliër was een bekende in het Amsterdamse criminele milieu. In 2008 werd Meiri veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor het afpersen van Amsterdamse zakenlieden.

Meiri was in 2002 onder meer betrokken bij een vermeende afpersingszaak door zakenman Erik de Vlieger, die later vrijgesproken werd in deze affaire. Meiri stond al jaren op een dodenlijst.