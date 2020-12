‘Gedeeltelijke bekentenissen in Brabantse gruwelmoord’

Connect on Linked in

Twee van de drie hoofdverdachten van de kettingzaagmoord op een Belgische loodgieter in Steenbergen hebben dinsdag tijdens een openbare zitting voor het eerst (gedeeltelijke) bekentenissen afgelegd, zo schrijft BN/De Stem. Tegenover de rechtbank in Breda vertelde Nicky S. uit Bergen op Zoom dat hij lichamelijke resten van het slachtoffer in het water heeft gedumpt. Maar hij ontkende het doden en in stukken zagen van de Belg.

Oliedrum

Edna V. uit Steenbergen bekende dat ze Johan van der Heyden (foto) in België stiekem pillen heeft toegediend om hem te verdoven. Het was volgens haar alleen de bedoeling hem te beroven. Dat is in ieder geval flink uit de hand gelopen.

De twee verdachten hebben niet verteld op welke manier Van der Heyden om het leven is gebracht, en door wie, ondanks dringend doorvragen van de voorzitter van de rechtbank. De moord en het in stukken zagen, en verbranden van het lichaam, op het woonwagenkampje in Steenbergen, ontkennen ze.

Het Openbaar Ministerie gaat er vanuit dat het stoffelijk overschot (deels) is verbrand in een grote oliedrum. Omdat een groot deel van het lichaam niet is gevonden, sluit het OM niet uit dat er op meer plekken is gedumpt. De advocaat van S. – Mark Nillesen – stelde dat alles moet zijn verbrand in de oliedrum, na dagenlang branden.

Hoofddader

Op de pro forma-zitting was ook Wanda van R., de ex-partner van Nicky S., aanwezig. Zij noemde S. eerder hoofddader- en uitvoerder. Zowel Wanda van R. als Edna V. zeggen dat ze opnieuw verklaringen bij de recherche willen afleggen.

Johan van der Heyden verdween vorig jaar op zondag op 2 juni, na een bezoek in het Belgische Zoersel aan de Nederlandse ex-prostituee Wanda van R. en haar vriend Nicky S.. Het OM gaat ervan uit dat ze de Belg wilden beroven van 500.000 euro aan cash beschikte. In totaal zijn er negen verdachten in de zaak.

