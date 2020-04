Hoofdverdachte speciekuip-moord ontkent

Connect on Linked in

Hoofdverdachte Nicky S. heeft woensdag in een felle verklaring voor de rechtbank in Breda ontkend de Belgische loodgieter Johan van der Heyden te hebben gedood, in stukken gezaagd en gedumpt in een kanaal. Dat meldt BN/De Stem.

Bewijsmateriaal

‘Ik heb niemand gedood en gezaagd’, zei hij. S. suggereerde dat hij nog bewijsmateriaal heeft tegen medeverdachte Wanda van R. en haar kinderen: ‘Ik geef nu iedereen de kans zelf de waarheid te zeggen. Maar anders ga ik het gebruiken.’ Hij zei te beschikken over telefoons waarop gegevens zouden staan.

Gelogen

Op 2 juni vorig jaar verdween Van der Heyden (56). De politie denkt dat hij door de verdachten is ontvoerd met als doel hem te beroven. Zijn lijk is in brand zijn gestoken en de resten zijn met een kettingzaag doorgezaagd. Die zouden weer met beton in een speciekuip zijn gestopt en gedumpt in het Schelde-Rijnkanaal. In januari zijn de stoffelijke resten van Van der Heyden gevonden in het riviertje het Bergsche Water op 100 meter van het woonwagenkamp waar de verdachten woonden. Ook een kettingzaag is door de politie gevonden.

De speciekuip werd gevonden op aanwijzingen van één van de verdachten. Wat er voor het dumpen van het lichaam precies gebeurde is nog in nevelen gehuld, vooral omdat de verklaringen van de verdachten elkaar tegenspreken, en er kennelijk veel is gelogen.