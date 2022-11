18-jarige verdachte opgepakt in onderzoek schietpartij Almere

Connect on Linked in

In Utrecht is woensdag door de politie een 18-jarige jongen opgepakt vanwege betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij waarna vorige week donderdag Jiar Kakesouri (25) om het leven kwam. De verdachte woont in Almere. Dinsdagavond maakte de politie bekend dat het slachtoffer kort voordat hij werd neergeschoten een ontmoeting had met een groep jongeren.

Vier woningen

De schietpartij was in de Hildo Kropstraat, niet ver van de woning van Kakesouri. Het slachtoffer overleed een dag later aan zijn verwondingen.

De politie zegt dat er ook vier woningen zijn doorzocht, in België en Nederland. Waarschijnlijk volgen er meer aanhoudingen. Het onderzoek loopt nog.

Beperkingen

De verdachte zit in alle beperkingen, wat inhoudt dat hij in het belang van het onderzoek alleen contact mag hebben met zijn advocaat, en dat de politie weinig informatie over het onderzoek naar buiten mag brengen.