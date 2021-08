18-jarige: verdachte schietpartijen Rotterdam-Zuid

Connect on Linked in

Dinsdagavond heeft de politie een 18-jarige Rotterdammer gearresteerd omdat die ‘;wordt wordt van betrokkenheid bij een aantal schietincidenten in de wijk Feijenoord in Rotterdam-Zuid. Het onderzoek loopt nog en waarschijnlijk volgen er nog meer aanhoudingen.

In de maanden juli en augustus vond er een tiental schietincidenten plaats in de wijk Feijenoord. Om de schietincidenten zo snel mogelijk een halt toe te roepen hebben politie en het Openbaar Ministerie de capaciteit van de plaatselijke recherche opgeschaald. Recherchewerk leidde tot de aanhouding van de 18-jarige Rotterdammer. De politie brengt hem in verband met in ieder geval drie schietincidenten.

Op dinsdagavond werd hij door een arrestatieteam aangehouden in een woning in Spijkenisse. Deze woning en de woning waar hij op staat ingeschreven werden beiden doorzocht. Verschillende spullen zijn in beslag genomen.

