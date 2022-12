20 jaar cel en jeugddetentie voor liquidatie Itzhak Meiri in Amstelveen

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag 20 jaar cel opgelegd aan Jesus T.A. (21) voor het medeplegen van de moord op de 56-jarige Itzhak Meiri in Amstelveen. Hij en de 17-jarige medeverdachte F.M. speelden samen een cruciale rol bij het voorbereiden van de moord. Volgens de rechtbank heeft F.M. de dodelijke schoten gelost. Hij krijgt de maximale jeugddetentie van twee jaar en de zwaarste jeugdsanctie, een PIJ-maatregel (jeugd-tbs), opgelegd.

Het Openbaar Ministerie had drie weken geleden acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen F.M. op verdenking van medeplegen moord op Meiri. Het OM wilde het meerderjarigenstrafrecht toepassen op de schutter, maar de rechtbank gaat daar niet in mee.

Speelveldje



Itzhak Meiri werd in de ochtend van 22 december 2021 na een bezoek aan de tandarts geliquideerd op straat in Amstelveen. Minstens zeven schoten werden afgevuurd, waarvan drie kogels hem dodelijk raakten. Er is in de richting van een speelveldje geschoten waar op dat moment kinderen aan het spelen waren en één kogel is door een raam van een woning gegaan waar op dat moment iemand zat te werken.

Peilbaken



Het slachtoffer werd al langere tijd door de twee verdachten in de gaten gehouden. De politie vond een peilbaken onder zijn auto. Na de liquidatie leidde dit baken al snel naar de 21-jarige Jesus T.A.. Nader onderzoek leidde vervolgens tot de aanhouding van de 17-jarige F.M..



Rap

De politie trof veel bewijs aan op de telefoons van het tweetal. Op de telefoon van de minderjarige werd onder andere een rap aangetroffen waarin hij de naam van het slachtoffer noemde. Op de telefoon van Jesus T.A. stonden onder andere beelden van ‘proefschieten’ in het Bijlmerpark, enkele dagen voor de moord. In zijn kelderbox werd kleding aangetroffen met grote overeenkomsten met de kleding die door de schutter werd gedragen. Hierop werden schotresten aangetroffen en het dna van de schutter.

Geen meerderjarigenstrafrecht



Het Openbaar Ministerie gaf tijdens de zitting aan waarom zij voor F.M. voorstander is van het toepassen van het meerderjarigenstrafrecht. De rechtbank ziet echter onvoldoende aanleiding om van het uitgangspunt dat jeugdstrafrecht bij een minderjarige wordt toegepast, af te wijken. Volgens de rechtbank functioneert F.M. op een niveau dat bij zijn leeftijd past en kampt hij met problematiek waarbij langdurige behandeling nodig is om tot een gedragsverandering te komen.

Maximale jeugddetentie

Deskundigen gaven bovendien aan dat het daarbij noodzakelijk is dat die behandeling een pedagogische en affectieve component bevat. Dit is niet mogelijk in een tbs-kliniek. F.M. krijgt daarom een Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ) maatregel opgelegd. Dat betreft de zwaarste jeugdsanctie, die zeven jaar kan duren en die eventueel omgezet kan worden naar een tbs-maatregel voor onbepaalde tijd. Naar het oordeel van de rechtbank is er daarom geen sprake van dat het jeugdsanctierecht in dit geval tekortschiet om de ernst van het feit uit te drukken. F.M. krijgt ook de maximale jeugddetentie van twee jaar.

Jesus T.A. was volgens de rechtbank een belangrijke en onmisbare schakel bij het uitvoeren van de moord en krijgt 20 jaar celstraf. Verder getuigen de omstandigheden waaronder de moord is gepleegd van een planmatige, berekenende houding en planning, en niet van ondoordacht of impulsief handelen.

Afpersing

Itzhak Meiri werd op 22 december 2021 in de Wieringerstraat in Amstelveen neergeschoten. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De Almeerse Israëliër was een bekende in het Amsterdamse criminele milieu. In 2008 werd Meiri veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor het afpersen van Amsterdamse zakenlieden.

Meiri was in 2002 onder meer betrokken bij een vermeende afpersingszaak door zakenman Erik de Vlieger, die later vrijgesproken werd in deze affaire. Meiri stond al jaren op een dodenlijst.