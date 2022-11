Tot 20 jaar cel en tbs geëist voor liquidatie Itzhak Meiri in Amstelveen

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag 20 jaar cel en acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Jesus T.A. (21) en de 17-jarige medeverdachte F.M. op verdenking van medeplegen moord op de 56-jarige Itzhak Meiri. Het slachtoffer werd in de ochtend van 22 december 2021 na een bezoek aan de tandarts geliquideerd op straat in Amstelveen.

Dagenlang gevolgd

Volgens de officieren van justitie ging het om ‘een liquidatie op bestelling tegen betaling’. Bij de afrekening werden minstens zeven schoten gelost, waarbij één van de kogels was afgevuurd in de richting van een speelveldje waar kinderen aan het spelen waren. Uit politieonderzoek blijkt dat Meiri meerdere dagen gevolgd en opgewacht is. Er was sprake van een geplande actie die erop gericht was het slachtoffer van het leven te beroven, aldus de officieren op zitting.

Peilbaken

Het politieonderzoek leidde al snel tot arrestaties: de 21-jarige Jesus T.A. uit Amsterdam werd op 23 december 2021 aangehouden, de 17-jarige F.M. uit Amsterdam op 11 januari 2022. De politie kwam de twee op het spoor mede dankzij een peilbaken dat de politie onder de auto van het slachtoffer aantrof. Dat baken kon gelinkt worden aan een telefoon die Jesus T.A. in gebruik had. Op het peilbaken werden dna-mengprofielen van beide verdachten aangetroffen. Op camerabeelden van de woning van Itzhak Meiri is volgens het OM te zien dat een paar dagen voor de liquidatie iets onder de auto van het slachtoffer bevestigd wordt.

Bij de doorzoeking van de woning van Jesus T.A. heeft de politie kledingstukken aangetroffen die lijken op de kleding van de schutter op de camerabeelden. Op deze kleding zijn behalve dna-sporen van de minderjarige ook schotresten aangetroffen.

‘Proefschieten’ in Bijlmerpark

De politie trof daarnaast veel bewijs aan op de telefoons van beide verdachten. Op de telefoon van Jesus T.A. stonden beelden waarop te zien is dat de beide verdachten in het Bijlmerpark ‘proefschieten’ met het wapen. Deze beelden waren enkele dagen voor de liquidatie geschoten. Daarnaast stonden op de telefoon van de minderjarige F.M. foto’s van enkele dagen ná de liquidatie waarop hijzelf met een grote hoeveelheid cash geld staat.

Op dezelfde telefoon trof de politie een audiobestand van een rapnummer aan waarin de voornaam van het slachtoffer voorkomt en waarin de minderjarige verdachte zichzelf een ‘well known killer’ noemt.

Medeplegen moord

Volgens het OM was er sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de twee verdachten. Ze gingen samen proefschieten in het Bijlmerpark, ze gingen samen naar de woning van het slachtoffer waar de minderjarige verdachte het peilbaken plaatste, ze achtervolgden samen Meiri, ze gingen samen naar de plaats delict waar de meerderjarige verdachte de minderjarige verdachte af zette en hem daarna weer oppikte.

De feitenbehandeling in de zaken tegen de beide verdachten vond plaats tijdens een gezamenlijke, openbare zitting, omdat zowel het OM als de rechtbank de zaak als één geheel wilde behandelen.

Meerderjarigenstrafrecht



De officieren hebben op zitting uitgebreid toegelicht waarom zij – in afwijking van het uitgangspunt dat het jeugdstrafrecht bij een minderjarige wordt toegepast – in deze zaak voorstander zijn van toepassing van het meerderjarigenstrafrecht. Volgens het OM gaat het in deze zaak om een feit “met een uiterst volwassen karakter”, een liquidatie op bestelling tegen betaling.

‘Een feit bovendien dat kalm en goed is voorbereid met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen zoals het proefschieten, het schieten met handschoenen aan en het dragen van een mondkapje om herkenning te voorkomen. Als verdachten puur voor financieel gewin – en mogelijk voor status in het criminele netwerk – zo’n gruwelijk feit begaan en zo kil en gewetenloos menen te kunnen beschikken over leven en dood, is enkel een zeer langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf aan de orde.’

6,5 jaar cel

Itzhak Meiri werd op 22 december 2021 in de Wieringerstraat in Amstelveen neergeschoten. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De Almeerse Israëliër was een bekende in het Amsterdamse criminele milieu. In 2008 werd Meiri veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor het afpersen van Amsterdamse zakenlieden.

Meiri was in 2002 onder meer betrokken bij een vermeende afpersingszaak door zakenman Erik de Vlieger, die later vrijgesproken werd in deze affaire. Meiri stond al jaren op een dodenlijst.