20 maanden cel en jeugd-tbs voor doodsteken drillrapper Grootfaam

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag Alexio F. (19) veroordeeld tot 20 maanden celstraf en jeugd-tbs voor het doodsteken van drillrapper Jay-Ronne Grootfaam (18) in Amsterdam-Zuidoost. Medeverdachte Yamanney A. (21) werd vrijgesproken omdat hij geen medepleger was en zich slechts verdedigde.

Het motief voor de steekpartij was een uit de hand gelopen ruzie tussen twee rivaliserende groepen in de Amsterdamse drillrapscene. Jay-Ronne Grootfaam was als rapper actief onder de naam RS en TrappyDemon.

Zeventien seconden

Grootfaam werd op 3 september 2019 bij flatgebouw Florijn in de Bijlmer met een kapmes in zijn hals gestoken en overleed een dag later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Ook Grootfaam was bewapend met een machete. Het hele incident duurde slechts zeventien seconden en werd vastgelegd op bewakingscamera’s.

Hoge strafeisen

De milde straf en vrijspraak zijn opvallend omdat het OM in januari nog acht jaar cel en tbs eiste tegen Alexio F. en twaalf jaar cel tegen Yammaney A. Het Openbaar Ministerie vond de feiten ernstig genoeg om volgens het volwassenenstrafrecht de strafeis te bepalen. A. kwam eind januari al op vrije voeten.

Jeugdstrafrecht

Anders dan het OM past de rechtbank niet het volwassenstrafrecht maar het jeugdstrafrecht toe, wat leidt tot fors minder hoge straffen dan geëist. F. is tot 20 maanden cel en jeugd-tbs veroordeeld voor doodslag. Hij is volgens gedragsdeskundigen en de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar.