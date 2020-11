21 jaar cel in hoger beroep voor doodsteken fietsenmaker A’dam-West

Connect on Linked in

De 41-jarige Irfan A. uit Amsterdam is maandag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 jaar en zes maanden voor het doden en beroven van fietsenmaker Temel Kobya, in 2016. De rechtbank legde in mei 2018 20 jaar gevangenisstraf op. In hoger beroep was 25 jaar geëist.

Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat de verdachte zich in maart 2016 schuldig heeft gemaakt aan doodslag. Op klaarlichte dag heeft hij de Turkse Temel Kobya (foto) in zijn eigen fietsenwinkel aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam-West met veel messteken om het leven gebracht en daarbij de portemonnee van het slachtoffer gestolen. De dood van de vriendelijke en populaire fietsenmaker maakte vier jaar geleden veel los in de buurt.

Crackverslaafde Irfan A. had zich enkele maanden eerder schuldig gemaakt aan poging doodslag, door een bekende in diens eigen woning met een hamer op zijn hoofd te slaan. Dit had ernstig letsel tot gevolg.

Ook heeft het hof hem schuldig bevonden aan een aantal diefstallen in appartementencomplexen van onder meer onderdelen van brandkranen en een bliksemafleider, waardoor levensbedreigende risico’s ontstonden.

Het hof is van oordeel dat vanwege de aard, ernst en hoeveelheid strafbare feiten een gevangenisstraf van zeer lange duur moet worden opgelegd. A. moet ook ruim 83.000 euro schadevergoedingen betalen aan de nabestaanden van het overleden slachtoffer en aan het slachtoffer van de poging doodslag.