23 jaar cel voor vergismoord op Tanja Gurskaja

Het gerechtshof in Den Bosch heeft de 61-jarige John B. veroordeeld tot 23 jaar cel voor het opdracht geven voor de moord waarbij door een vergissing Tanja Gurskaja om het leven kwam. Zij was de vrouw van het beoogde slachtoffer en werd achter hun woning in Venlo doodgeschoten. De rechtbank Limburg legde B. eerder 24 jaar cel op. Medeverdachte Dennis W. en de schutter werden eerder al veroordeeld tot respectievelijk 14 en 20 jaar cel.

Achterdeur

B. had ruzie over geld met de man van Gurskaja: hij zou nog ruim 6 ton van hem tegoed hebben. B. heeft de medeverdachte gevraagd of hij iemand kende die het beoogde slachtoffer ‘uit de weg zou kunnen ruimen’. Dennis W. heeft daarvoor toen een in Letland wonende schutter benaderd. Op de avond van 25 oktober 2012 is de medeverdachte met de Let naar de woning van het gezin gegaan. De schutter werd met een automatisch vuurwapen vlakbij de achterdeur neergezet. Toen de achterdeur openging heeft de schutter direct het vuur geopend. De deur werd niet opengedaan door het beoogde slachtoffer maar door de 39-jarige Gurskaja. Zij overleed ter plekke als gevolg van meerdere schotwonden.

Kroongetuige

Haar man was eerder die dag vertrokken naar het buitenland. Tegen de politie verklaarde hij dat hij maar met één persoon problemen had, de man waar het in deze zaak om gaat.

Met Dennis W., die de schutter had geronseld, heeft met het Openbaar Ministerie een kroongetuigenovereenkomst gesloten. Hij heeft uitgebreid verklaard over de totstandkoming en uitvoering van de moordopdracht. Het hof twijfelt net als de rechtbank niet aan de betrouwbaarheid van de verklaringen. De alternatieve scenario’s die de verdediging heeft geschetst worden niet aannemelijk geacht.

John B. ging eerder vrijuit in een cokezaak, onder opmerkelijke omstandigheden.

Twee kinderen

Het hof veroordeelt de man voor het uitlokken en medeplegen van moord. De rechtbank weegt mee dat twee jonge kinderen die in de woning waren hun hebben verloren en gruwelijke omstandigheden hebben doorgemaakt. De 12-jarige zoon heeft de hulpdiensten gebeld

Het hof brengt een jaar op de straf in mindering vanwege de lange duur van het proces.

Een groot deel van de vorderingen die de nabestaanden hadden ingediend zijn afgewezen, deels omdat ze niet goed of voldoende waren onderbouwd.