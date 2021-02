32 maanden cel geëist voor beschieting woningen

Nadat voor de rechtbank in Rotterdam maandag al celstraffen werden geëist tegen Amsterdammers Noura O. en Oussama M. (22) voor een explosie bij een woonhuis in Rotterdam eiste het Openbaar Ministerie dinsdag in hetzelfde onderzoek 32 maanden cel tegen twee 23-jarige Amsterdammers. Zij worden verdacht van het beschieten van drie woningen en een bedrijfspand in Rotterdam in mei 2020.

Drie woningen

In mei vorig jaar zijn in een week tijd drie woningen en een bedrijfspand beschoten met automatische geweren: aan de Potgietersstraat, de Mathenesserdijk, de Van Galenstraat en de Jagthuisstraat.

Bij het laatste pand is later die maand na een beschieting ook nog een explosief aan de gevel bevestigd en tot ontploffing gebracht. Voor die aanslag eiste het OM maandag 40 maanden cel tegen O. en M..

Woonkamers

Tijdens de beschietingen met de geweren vlogen er kogels dwars door woon- en slaapkamers. Op het moment van de aanslagen waren er geen personen in de panden aanwezig. De woningen en het bedrijfspand werden gebruikt worden door dezelfde families.

Leden van die families zouden een rol hebben gespeeld bij een diefstal van een partij cocaïne, aldus het Openbaar Ministerie.

Patroonhuls

Op een patroonhuls is dna van de twee verdachten gevonden en in een telefoon zijn foto’s van een automatisch wapen aangetroffen. Ook is een screenshot gemaakt van een nieuwsbericht over de zaak en is een chatgesprek aangetroffen dat over de betaling voor een schietpartij lijkt te gaan. Verder is gebleken dat de toestellen van de verdachten telefoonmasten aanstralen in de omgeving van de beschoten panden rondom de tijdstippen van de beschietingen. Ook hun auto is daar vaker in de omgeving te zien geweest.

De rechter doet op 9 maart uitspraak.