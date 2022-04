7 jaar cel voor broer Randall D. wegens dubbele poging tot doodslag

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag de 42-jarige Riley D. uit Amsterdam-Zuidoost veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor een dubbele poging tot doodslag op twee Nigeriaanse mannen. D. vuurde op 8 oktober 2020 op klaarlichte dag meerdere kogels op hen af bij flat Geldershoofd in de Bijlmer. Even daarvoor liepen er nog mensen met kinderen over straat en tegenover de plaats delict ligt een kinderboerderij.

Vuurwapens en drugs

Riley D., een broer van Randall D. die vastzit op verdenking van drie liquidaties, is naast tweemaal poging tot doodslag ook veroordeeld voor het voorhanden hebben van meerdere vuurwapens, waaronder een machinepistool, munitie en het bezit van harddrugs (cocaïne, heroïne en mdma).

De eis van het Openbaar Ministerie tegen hem was twee weken geleden nog veertien jaar cel wegens een dubbele poging tot moord. De rechtbank spreekt Riley D. vrij van poging tot moord en veroordeelt hem dus tot poging tot doodslag.

Camerabeelden

Op camerabeelden van flatportiek Gravestein is volgens justitie te zien dat D. om 14.43, ongeveer een kwartier voor de schietpartij is te zien. Hij draagt een lange, zwarte jas met capuchon en een witte capuchon op zijn hoofd, met daaronder een witte klep van een baseballcap en een lichtgekleurde broek. Op zitting heeft D. verklaard dat hij de persoon is op die camerabeelden.

Ripdeal

Iets voor drieën parkeert Riley D. zijn Volkswagen Polo in de buurt van flat Geldershoofd, waarna hij vier of vijf keer schiet in de richting van de twee Nigeriaanse mannen. Die zoeken dekking achter een wit busje. Vervolgens wordt nog een aantal keer geschoten.

Bij de schietpartij raakt niemand gewond. Volgens de politie was het motief voor de schietpartij een ripdeal, waarbij D. een partij drugs zou hebben gestolen van de Nigerianen, zo zou blijken uit getapte telefoongesprekken.

Geen medewerking

Volgens justitie is het zeker niet de eerste keer dat D. voor wapen- en drugsgerelateerde delicten is veroordeeld. Aan een rapport over zijn persoonlijke omstandigheden werkte de Amsterdamse Antiliaan niet mee.

Het OM: ‘Er is ten aanzien van verdachte geen rapportage opgemaakt waarin zijn persoonlijke omstandigheden worden belicht, onder meer omdat eerder opgelegde reclasseringstoezichten retour zijn gestuurd aangezien verdachte niet meewerkte.’

‘Angstaanjagend’

De rechtbank noemt de schietpartij op de openbare weg en op klaarlichte dag voor de direct betrokken personen “bedreigend en angstaanjagend”, maar ook voor omwonenden en getuigen.