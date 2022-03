Forse strafeis voor broer Randall D. vanwege dubbele moordpoging

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Amsterdam veertien jaar cel geëist tegen Riley D. (42) voor een dubbele moordpoging bij flatgebouw Geldershoofd in Amsterdam-Zuidoost. De broer van de beruchte Amsterdamse crimineel Randall D. schoot volgens justitie op 8 oktober 2020 drie keer op drie Nigeriaanse mannen. Dat schrijft Het Parool.

Fors strafblad

De schietpartij vond plaats om 15.00, op straat en vlakbij een flat en kinderboerderij, waardoor D. volgens het OM het risico nam om toevallige passanten te raken. Volgens justitie schoot Riley D. Hij heeft een strafblad van 23 kantjes voor onder meer vuurwapenbezit, geweld en drugshandel.

Ripdeal

D. ontkent zelf de schutter te zijn geweest. Volgens zijn advocaat Manon Aalmoes zou ook een van de Nigerianen geschoten kunnen hebben. Volgens de politie ging het om een ripdeal, waarbij D. een partij drugs zou hebben gestolen van de Nigerianen, zo zou blijken uit getapte telefoongesprekken.

Riley D. ontkent niet dat hij ruzie met de mannen had, maar zegt dat de Nigerianen de ruzie waren begonnen omdat ze er vanuit zouden zijn gegaan dat D. een van hen een dag eerder had beroofd. Als D. al had geschoten, waren het waarschuwingsschoten in de lucht geweest.

Bewakingsbeelden

D. had een half uur voor de schietpartij een ontmoeting met enkele Nigerianen in een Albert Heijn, zo hadden bewakingsbeelden vastgelegd. Op camerabeelden is volgens het OM te zien dat D. een half uur later een verdachte beweging met zijn arm maakt richting de Nigerianen, maar een vuurwapen staat niet op beeld.

Belangrijke bekentenis

Riley D. gaf in de rechtbank toe dat hij een drugshandelaar is, maar hij was dus niet de schutter. Toch deed hij volgens politie en justitie wel een belangrijke bekentenis. Bij het laten zien van bewakingsbeelden in de flatportiek bevestigde D. dat hij degene was in de lichte broek, zwarte jas en hoody. Dat komt overeen met de kleding die de man droeg die de verdachte beweging met zijn arm maakte.

Het OM eist tegen D. veertien jaar cel vanwege een dubbele moordpoging. De rechtbank doet op 6 april uitspraak.

Randall D.

Riley D. is de broer van de Amsterdamse Antilliaan Randall D. Die werd in juni 2021 gearresteerd op Curaçao en zit sindsdien vast. Het OM beschuldigt Randall D. van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het buurthuis op Wittenburg (2018) en de liquidatie van Lucas Boom (2015), maar óók van een rol bij de liquidatie van Siegmar Flaneur (24), op 11 februari 2015 in de Bijlmer.