Verdachte vergismoord in Amsterdams buurthuis op Curaçao opgepakt

Een arrestatieteam heeft dinsdag op Curaçao de 39-jarige Randall D. aangehouden voor de vergismoord op Mohammed Bouchiki, die stage liep in buurtcentrum Wittenburg op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam. D. zit vast en zal worden overgeleverd aan het parket Amsterdam. Dat meldt de politie.

Twee schutters

Bij de vergismoord op 26 januari 2018 waren twee daders betrokken. Eén schoot met een handvuurwapen en de ander met een automatisch aanvalsgeweer. Die laatste heeft de dodelijke schoten op de 17-jarige Bouchiki afgevuurd. Het daadwerkelijke doelwit was de toen 19-jarige Gianni L., die ook aanwezig was in het buurthuis en zwaargewond raakte. Hij overleefde de aanslag en was maanden eerder het doelwit van een liquidatiepoging.

Zestien jaar cel

In januari 2020 werd al de inmiddels 28-jarige verdachte Emylio “Millie” G. aangehouden. G. werd in februari vorig jaar veroordeeld tot zestien jaar cel voor betrokkenheid bij twee schietpartijen in Amsterdam-Zuidoost en openlijk geweld. Voor de vergismoord in Wittenburg is Emylio G. (nog) niet veroordeeld. Hij is verdachte in de zaak.

Een grootschalig rechercheteam bleef onderzoek doen naar de zaak en kreeg zicht op de op Curaçao woonachtige Randall D. Toen hij onderweg was naar een supermarkt werd hij door een arrestatieteam opgepakt.

Stille tocht

De onschuldige Mohammed Bouchiki werkte als stagiaire in het buurthuis toen de schutters binnen stormden. Zijn dood leidde tot een enorme schok bij nabestaanden en buurtbewoners op Wittenburg. Er volgde een stille tocht en in de gevel van het pand is een gedenksteen geplaatst.